Meta eta Google, 2,6 milioi euro ordaintzera behartuta, gazte bati eragindako menpekotasunagatik

Antsietatea, depresioa edo gorputz-dismorfia dira gazteak pairatutako kalteetako batzuk. “Haurrentzat mendekotasuna sortzen duten eta kalte egiten duten produktuak diseinatzen dituzte”, adierazi du abokatuak.

Mark Zuckerberg, CEO Meta enpresa teknologikoan.

EITB

Zigor berri bat Meta eta Google enpresei, oraingoan Kaliforniako Estatuan. Los Angeleseko auzitegi batek agindu du bi enpresek guztira 3 milioi dolar (2,6 milioi euro) ordaintzea emakume gazte bati, kalte-ordain gisa. Zergatia da, enpresa horien sare sozialetako plataformen mendekotasunak osasun mentaleko krisi bat eragin ziola, epaiaren arabera.

Zehazki, Apelazio Auzitegiak Metari (Facebook, WhatsApp edo Instagramen) 2,1 milioi dolarreko (1,8 milioi euro) isuna jarri dio. Era berean, Alphabet Inc., Googleren enpresa nagusiak, 900.000 dolarreko (778.500 euro) isuna ordaindu beharko du. 

Epaimahaiak, hala ere, oraindik argudio gehiago entzun behar ditu. Erabaki behar duena da bi enpresei kalte-ordain zigortzaileak ezarriko dizkien, aipatutako konpentsazioez gain. Prozesuak oraindik jarraitzen du eta azken epaia ez da itxia.

Demandatzaileak, Kaley G. M.-k, adierazi du sei urterekin hasi zela YouTube-n bideoak ikusten eta bederatzi urterekin Instagram erabiltzen. Emakume honek plataformei hainbat kalte egotzi dizkie, besteak beste antsietatea, depresioa eta gorputz-dismorfia. Bere testigantzak eragin handia izan du auzian.

"Gaur, epaimahai batek egia ikusi du eta Meta eta Google enpresak arduradun jo ditu haurrentzat mendekotasuna sortzen duten eta kalte egiten duten produktuak diseinatzeagatik", adierazi dute haren abokatuek. Haien esanetan, kasuak ondorio garrantzitsuak izango ditu etorkizunean.

