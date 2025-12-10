Entra en vigor en Australia la "histórica" ley que veta las redes sociales a menores de 16 años
Según el Gobierno australiano, los adolescentes sufren cada vez más presión en entornos digitales y su exposición precoz a las redes sociales puede agravar sus problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Esta ley pionera cuenta con partidarios y detractores; estos últimos consideran que la prohibición puede aislar y desconectar a los usuarios más vulnerables.
El organismo encargado de la seguridad en línea en Australia (eSafety) ha comenzado este miércoles a supervisar y hacer cumplir la nueva edad mínima para usar redes sociales, fijada en 16 años, una ley pionera con la que el Gobierno busca apoyar a las familias y proteger a los menores.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado hoy la entrada en vigor de la ley como un avance "histórico" y uno de los "mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas". Ha destacado que Australia se coloca "a la vanguardia mundial" y que otros países ya observan el proceso para replicarlo.
El Ejecutivo sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.
Miles de cuentas ya han sido bloqueadas o dadas de baja. La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, ha afirmado este miércoles que ya se han registrado más de 200 000 bajas solo en TikTok y que se esperan "cientos de miles más" en los próximos días. La medida impacta potencialmente a millones de menores australianos de entre 13 y 15 años, franja en la que el uso de estas redes es muy extendido.
El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de 'streaming' Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo en los próximos meses, ya que el Ejecutivo señaló que también está considerando incluir a LinkedIn y Lemon8, si perciben que un gran número de adolescentes deciden comenzar a usarlas.
Mientras tanto, aplicaciones como WhatsApp o Messenger, consideradas exclusivamente de mensajería, quedan fuera de la prohibición y se han convertido en refugio para muchos adolescentes que buscan mantener el contacto con amigos y familiares.
La normativa obliga a las plataformas a tomar "medidas razonables" para verificar la edad de sus usuarios. Esto puede incluir sistemas de verificación de documentos de identificación, análisis automatizado de edad mediante IA, controles internos y bloqueo de cuentas sospechosas.
Si no aplican mecanismos adecuados de verificación, las plataformas pueden enfrentarse a multas que alcanzan hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses o 28 millones de euros). Para los menores, las consecuencias se limitan al cierre o bloqueo de sus cuentas.
Partidarios y detractores
Los partidarios sostienen que la medida protege la salud mental y emocional de los menores, reduciendo su exposición a contenidos dañinos, acoso, adicción digital y presión social. Consideran que retrasar el acceso a las redes ofrece un entorno más seguro para el desarrollo.
Entre los riesgos más citados figuran el ciberacoso, engaño pederasta ('grooming'), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado.
En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.
Los críticos advierten que la prohibición puede aislar a algunos adolescentes, limitar su participación social y generar exclusión digital. Además, dudan de la eficacia de las verificaciones de edad y señalan que muchos jóvenes podrían intentar eludir la norma mediante cuentas falsas, servicios no regulados y redes de conexión privada (las VPN).
Un informe de ONU Juventud Australia, elaborado tras conversaciones cara a cara con unos 5.000 adolescentes, cuestiona la eficacia del veto y advierte de efectos contraproducentes para adolescentes que dependen de las redes sociales para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad.
