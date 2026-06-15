HAURRAK ETA SARE SOZIALAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erresuma Batuak sare sozialetan sartzea debekatu die 16 urtetik beherakoei

Australiak eta Erresuma Batuak 16 urtetan ezarri dute sare sozialetan sartzeko gutxieneko adina. Frantziak 15 urtetan ezarri zuen, eta Espainiak ere 16 urtetan jartzeko asmoa dauka.

tik-tok_20230223
author image

Eider Jauregi | EITB

Azken eguneratzea

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak astelehen honetan jakitera eman duenez, hemendik aurrera, 16 urtetik beherakoek ezin izango dute sare sozialetan sartu. Erresuma Batuko Gobernuak haurrak babesteko helburuarekin hartu du erabakia.

"Ezin dut gertatzen ari dena horrela utzi, haurrek euren haurtzaroa berreskuratuko dute", adierazi du sare sozialetan argitaratu duen bideo batean. "Benetako aldaketa izango da haientzat", gaineratu du.

Haur eta nerabeek Internet bidez jasotzen dituzten eduki kaltegarriekiko kezka gero eta handiagoa dela nabarmendu du Starmerrek, eta ildo horretan, sare sozialek adingabeak "zorigaiztokoak" izatea eta jazarpena eta abusua erraztea ekarri dutela ohartarazi du. Honek guztiak haurren "osasun mentala kaltetu" dezakeela ere esan du. 

Australiak eta Frantziak emandako pausoari jarraitzen dio honenbestez Erresuma Batuak, adin txikikoei sare sozialen plataforma nagusietarako sarbidea erabat debekatuz, hainbat joko-aplikaziori mugak ezarriz, eta haurrak pertsona ezezagunekin harremanetan jartzea oztopatuz.  

"Hau ez da arinki hartutako erabakia", esan du Starmerrek, "baina Gobernua erabakiak hartzeko dago eta argi dago erabateko debekua dela aukerarik onena", azaldu du. "Gurasoek onena nahi dute seme-alabentzat, eta niretzat, nire seme-alabak seguru egotea eta zoriontsuak izatea da nahi dudan guztia", adierazi du.
  
"Uste dut gu txikiak ginenean gauzak errazagoak zirela. Orain teknologia gure bizitzako zirrikitu guztietan sartzen da, eta gurasoek argi esan digute: seme-alabek sare sozialekiko mendekotasuna dute, familiarekin denbora eta lo-kalitatea falta zaie", azaldu du.
  
"Pauso handi" hau eman aurretik "asko pentsatu" dutela ere esan du: "Proba guztiak sakon aztertu nahi izan ditugu, teknologia aldatzen doan heinean erabakiak arinki ez hartzeko. (...) Neurri honek munduko konpainia boteretsuenetako batzuen erresistentziarekin topo egin du, baina irabaziko dugu. Gure jarrera ezin sendoagoa da, sare sozialen ondorioz gure seme-alabak ez direlako hain zoriontsuak eta ez daudelako hain seguru", amaitu du.

Von der Leyenek gero eta "argudio sendoagoak" ikusten ditu adingabeak sare sozialetan sartzea atzeratzeko

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ere haur eta nerabeei sare sozialetarako sarbidea atzeratzea defendatu du astelehen honetan, plataforma horiek garapen pertsonalaren "funtsezko" etapetan izan ditzaketen arriskuak direla eta.

"Arriskuak direla eta, sare sozialetarako sarbidea atzeratzearen aldeko argudioak gero eta sendoagoak dira", adierazi du aste honetan Evianen (Frantzia) egingo den G7aren goi-bileraren aurreko agerraldian.

Adingabeen babesarekin batera, Von der Leyenek aurreratu du G7ko liderrek Adimen Artifizialaren (IA) garapena ere eztabaidatuko dutela

Espainiako legea, 2025eko irailetik lanketan

Espainiako Estatuan,2025eko irailaz geroztik ari dira Kongresuan presazko prozedura baten bidez, ingurune digitaletan adingabeak babesteko Lege Organikoa izapidetzen. Lege honek 16 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatzea aurreikusten du.

Espainiako arauaren kasuan, PSOEk 16 urtetik beherakoen erabateko betoa eraman nahi du Kongresura, baina Alderdi Popularrak, Junts per Catalunyak, Esquerra Republicanak eta EH Bilduk gurasoen baimenari lotzea proposatzen dute. Ikusi egin beharko da, beraz, zertan geratzen den, azkenean. 

Australiak eta Frantziak adingabeen sare sozialak arautzeko bidea ezarri dute
Espainiako Gobernuak sare sozialetan sartzea debekatuko die 16 urtetik beherakoei
Txekiako Gobernua ere sare sozialak debekatzearen alde
Sare Sozialak Internet Teknologia Erresuma Batua Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X