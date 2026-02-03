BABES-NEURRIAK
Australiaren eta Frantziaren aurrekariak: adingabeen sare sozialen erabilera arautzeko bidea ezarri dute

Australia eta Frantzia izan ziren nerabeei sare sozialetarako sarbidea mugatu zieten lehen herrialdeak, eta Espainiako Gobernua antzeko neurri bat hartzera bultzatu dituen aurrekariak ezarri zituzten.

EITB

Azken eguneratzea

Australia aitzindaria izan zen 2025ean 16 urtetik beherakoei sare sozialen erabilera debekatzen dien lege bat onartu zuenean, eta munduko lehen herrialdea izan zen horrelako murrizketa bat ezartzen. Araudiak erabiltzaileen adina egiaztatzera behartzen ditu plataformak, dokumentuen, adimen artifizialaren edo barne-kontrolen bidez, eta 49,5 milioi dolar australiarreko isunak ezartzen ditu neurri hori betetzen ez dutenentzat. Neurriak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Disque eta "streaming" plataformei eragiten die, besteak beste, Twitch eta Kick plataformei.

Australiako Gobernuak legea justifikatu zuen nerabeen ingurune digitaletan gero eta presio handiagoa zegoelako eta antsietate, autoestimu baxu edo eskola-isolamendu arriskua ikusten zutelako. Milaka kontu blokeatu edo baja eman ziren lehen egunetan, batez ere TikTok sare sozialean, eta neurriak herrialde osoan milioika adingabe kolpatzen jarraitzen du.

Europan, 15 urtetik beherakoei sare sozialetarako sarbidea mugatzen dien lege-proiektu baterantz doa Frantzia. Gutxieneko adina ezartzeaz gain, Frantziako araudiak nerabeak gehiegizko presio komertzialetik babestera behartuko ditu hornitzaileak, eta osasun fisiko edo mentalean eragina izan dezaketen produktu edo zerbitzuen sustapena debekatzen du. Emmanuel Macron presidenteak ekimena "gure seme-alaben buruak" babesteko urrats gisa defendatu zuen, eta hurrengo ikasturterako indarrean jartzea azkartu zuen.

Lege horiek ikuspegi desberdinak erakusten dute: Australiak gutxieneko adina eta zigor ekonomiko handiak konbinatzen ditu plataformentzat, eta Frantziak, berriz, segurtasun-neurriak azpimarratzen ditu ditu presio komertzialaren aurrean. Bi horiek aurrekari bat sortu dute nazioartean, eta Espainia hirugarren herrialdea izango litzateke adingabeak babesteko erregulazio digitalarekin bat egiten.

