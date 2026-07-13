FRANTZIA
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Sute batek Fontainebleauko baso ezagunaren zati bat kiskali du, eta litekeena da nahita piztutakoa izatea

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Fontainebleauko basoan, Parisko hego-ekialdean, piztutako sute batek 800 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak astelehen honetan adierazi duenez.

Frantzia Suteak Munduko albisteak

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