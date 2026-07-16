Protesta inédita en Kiev contra Zelenski
La destitución del ministro de Defensa de perfil reformista ha desencadenado las protestas. Las tensiones internas y las discrepancias sobre la reforma del Ejército han agravado la crisis política.
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Médicos Sin Fronteras urge a la UE a reforzar la acogida de pacientes evacuados desde Gaza
La organización denuncia que los Estados miembros solo han recibido al 2 % de los evacuados este año, y alerta que más de 1 400 personas han muerto mientras esperaban ser trasladadas.
Irán cierra el estrecho de Ormúz mientras Trump busca soluciones para negociar
En este contexto de guerra abierta, Estados Unidos reimpuso anoche el cerco naval contra Irán y continuó sus ataques por cuarto día consecutivo, una estrategia de fuerza extrema con la que Trump busca asfixiar a Teherán y forzar nuevos acuerdos de inversión en el Golfo.
Fin a la verja de Gibraltar
Desde antes de las 00:00 horas del día 15 de julio, hora en la que técnicamente ha entrado en vigor de forma provisional el tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit, es posible cruzar sin necesidad de presentar el pasaporte.
Tensión en aumento en el golfo Pérsico, con la tercera noche de ataques de EE.UU a Irán y la reactivación del bloqueo naval en Ormuz
EE.UU ha atacado de madrugada objetivos militares en Irán buscando reducir su capacidad militar quien, en represalia, ha atacado bases y posiciones estadounidenses en Bahréin y Jordania. Trump pide compensaciones a los países del golfo por la ayuda prestada, y entretanto, el precio del petróleo sube a valores de mediados de junio.
Un incendio, probablemente provocado, arrasa parte del emblemático bosque de Fontainebleau
Un incendio forestal que afecta al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, y que ya ha arrasado unas 800 hectáreas podría haber sido provocado de forma intencionada, según ha declarado este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, durante una visita a esta zona de las afueras de París.
Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales
Se trata de una propuesta basada en el informe de un grupo de expertos sobre las medidas que puede adoptar la Unión Europea para proteger a la infancia en Internet.
Irán y Estados Unidos intensifican el intercambio de ataques con nuevos bombardeos y represalias
La nueva ofensiva estadounidense sobre objetivos iraníes recibe la respuesta de la Guardia Revolucionaria con ataques contra bases con presencia de tropas de EE.UU. en varios países de la región.
Fallecen 27 personas en un incendio registrado en un bar de Bangkok, Tailandia
Decenas de personas han resultado heridas y hay una veintena en estado crítico. Las autoridades, que trabajan en la identificación de las víctimas, apuntan a un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado como probable causa del incendio.
Irán promete que conservará "por la fuerza" el control de Ormuz entre nuevos bombardeos a Qatar, Omán y Bahréin
La tensión con EE. UU. aumenta tras estos ataques, y Washington ha respondido al cierre del estrecho con al menos 140 bombardeos.