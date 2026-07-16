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Protesta inédita en Kiev contra Zelenski

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LVIV (Ukraine), 16/07/2026.- Ukrainians protest against the dismissal of Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov in downtown Lviv, Western Ukraine, 16 July 2026, amid the ongoing Russian invasion. Protesters in Kyiv and other Ukrainian cities call for Fedorov to be kept on as defence minister in the government changes process in Ukraine. The protesters hold placards reading like 'Fedorov is the defence minister', 'Don't mess with what works', 'Hands off Fedorov', 'Bring Fedorov back', and others. (Protestas, Rusia, Ucrania, Leópolis, Kiev) EFE/EPA/MYKOLA TYS
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Protestas en Kiev, Ucrania. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Zelenskiren aurkako protesta ezohikoa Kieven
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Agencias | EITB

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La destitución del ministro de Defensa de perfil reformista ha desencadenado las protestas. Las tensiones internas y las discrepancias sobre la reforma del Ejército han agravado la crisis política.

Manifestaciones Volodimir Zelenski Internacional

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