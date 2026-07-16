Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Médicos Sin Fronteras urge a la UE a reforzar la acogida de pacientes evacuados desde Gaza

La organización denuncia que los Estados miembros solo han recibido al 2 % de los evacuados este año, y alerta que más de 1 400 personas han muerto mientras esperaban ser trasladadas.
GAZA (PALESTINA), 11/08/2025.- Fotografía tomada el 11 de julio en la ciudad de Gaza de Nour Al-Shaer, de ocho meses de edad, con desnutrición grave, que es examinada por una enfermera de MSF. La ONU confirmó hoy por primera vez de forma oficial algo que venían semanas alertando: que los palestinos de la Franja de Gaza sufren hambruna y que un total de 1,6 millones de los casi 2 millones de gazatíes padecen hambre. EFE/MSF/Nour Alsaqqa -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Mugarik Gabeko Medikuek Gazatik ebakuatutako paziente gehiago har ditzala eskatu diote EBri
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado este jueves a los países de la Unión Europea que incrementen "de forma significativa" la acogida de pacientes evacuados desde la Franja de Gaza. La organización ha advertido que más de 1 400 personas han fallecido mientras esperaban ser evacuadas, cifra que podría ser aún mayor.

Y es que la ONG denuncia que los Estados miembros de la UE solo han acogido el 2 % de las personas evacuadas en lo que va de 2026. En este sentido, ha alertado que la escasa respuesta aumenta las posibilidades de que muchas personas no sobrevivan.

MSF asegura que la necesidad de evacuaciones médicas ha aumentado "drásticamente" debido a las consecuencias de la ofensiva israelí sobre Gaza. Según ha explicado, miles de personas siguen sin recibir tratamientos médicos, agravado por el colapso del sistema sanitario.

Asimismo, la organización ha denunciado que las autoridades israelíes impiden desde enero la entrada de suministros y personal médico en Palestina.

Miles en estado crítico

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en abril había 18 500 pacientes en estado crítico; entre ellos, 4 000 niños. La OMS estima que, al ritmo actual, serían necesarios diez años para atender el retraso acumulado en las evacuaciones médicas desde la Franja de Gaza.

Franja de Gaza Internacional Palestina

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) March 31, 2026, Strait Of Hormuz, International Waters: Satellite view of the narrow Strait of Hormuz between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, separating Iran, above, and the Arabian Peninsula, below, December 2, 2020, in Earth Orbit. Only about 21 miles (34 km) wide at the narrowest point and roughly 96 miles (155 km) long, about thirty percent of the world's seaborne oil and nearly one-quarter of the liquified natural gas supply passes through this strait. Europa Press/Contacto/Modis Team/Nasa Gsfc 31/3/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tensión en aumento en el golfo Pérsico, con la tercera noche de ataques de EE.UU a Irán y la reactivación del bloqueo naval en Ormuz

EE.UU ha atacado de madrugada objetivos militares en Irán buscando reducir su capacidad militar quien, en represalia, ha atacado bases y posiciones estadounidenses en Bahréin y Jordania. Trump pide compensaciones a los países del golfo por la ayuda prestada, y entretanto, el precio del petróleo sube a valores de mediados de junio.

Cargar más
Publicidad
X