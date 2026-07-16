Médicos Sin Fronteras urge a la UE a reforzar la acogida de pacientes evacuados desde Gaza

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado este jueves a los países de la Unión Europea que incrementen "de forma significativa" la acogida de pacientes evacuados desde la Franja de Gaza. La organización ha advertido que más de 1 400 personas han fallecido mientras esperaban ser evacuadas, cifra que podría ser aún mayor.



Y es que la ONG denuncia que los Estados miembros de la UE solo han acogido el 2 % de las personas evacuadas en lo que va de 2026. En este sentido, ha alertado que la escasa respuesta aumenta las posibilidades de que muchas personas no sobrevivan.

MSF asegura que la necesidad de evacuaciones médicas ha aumentado "drásticamente" debido a las consecuencias de la ofensiva israelí sobre Gaza. Según ha explicado, miles de personas siguen sin recibir tratamientos médicos, agravado por el colapso del sistema sanitario.

Asimismo, la organización ha denunciado que las autoridades israelíes impiden desde enero la entrada de suministros y personal médico en Palestina.

Miles en estado crítico

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en abril había 18 500 pacientes en estado crítico; entre ellos, 4 000 niños. La OMS estima que, al ritmo actual, serían necesarios diez años para atender el retraso acumulado en las evacuaciones médicas desde la Franja de Gaza.