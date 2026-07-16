ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Irán advierte de que destruirá "toda la infraestructura de la región" si EE. UU. ataca la suya

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región.

(Foto de ARCHIVO) 25 April 2026, Lebanon, Tyre: People walk among wreckage of destroyed buildings caused by Israeli air strikes on the southern Lebanese port city of Tyre. Israel continued its intensive bombardment despite announcements by US President Donald Trump that a peace deal between the US and Iran is on the verge of being signed. Tehran is waging a campaign to preserve Lebanon as its last bastion of influence on the Mediterranean, as it seeks to end Hezbollah's war with Israel on its own terms. Photo: Stringer/dpa 25/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Edificios destruidos tras ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iranek ohartarazi du Ekialde Hurbileko "azpiegitura guztiak" suntsituko dituela AEBk harenak erasotuz gero
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Irán ha advertido que destruirá "toda la infraestructura de la región" de Oriente Próximo si Estados Unidos cumple sus amenazas de atacar instalaciones iraníes. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado que la respuesta de Teherán sería más intensa y devastadora que cualquier acción previa.

Zolfaqari ha afirmado que cualquier ofensiva estadounidense desencadenaría ataques de gran alcance contra infraestructuras regionales y sostiene que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder con una fuerza superior. Además, insiste en que Irán no retrocederá ante las presiones de Washington.

Por otro lado, responsables militares iraníes han reiterado que el estrecho de Ormuz es una "línea roja" para el país. Por ello, si Estados Unidos no respeta el marco legal que Irán reclama sobre esta vía estratégica, el estrecho permanecerá cerrado, al tiempo que defendieron la capacidad de las Fuerzas Armadas para controlar la zona.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

En paralelo, Irán no descarta tener que enfrentar una o varias guerras más desencadenadas por Estados Unidos, de quien asegura que ultima una campaña híbrida que involucraría no sólo bombardeos, sino asesinatos, el uso de mercenarios, ciberataques y provocaciones desde dentro de la propia República Islámica.

Washington tendría previsto lanzar la campaña en cuanto termine el Mundial de fútbol que está albergando actualmente, según fuentes diplomáticas de Teherán, que advierten que han calculado estos y otros escenarios y que están más preparados que el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán.

El memorando de entendimiento firmado de forma remota por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el pasado 17 de junio llegó 'in extremis' cuando se cumplía el plazo fijado por el propio EE. UU., por lo que el país norteamericano intentó trastocarlo desde un primer momento.

Desde Teherán afirman que siempre dejarán abierta la vía diplomática pero no volverán a negociar directamente con EE. UU. y que cualquier desarrollo de este tipo llegará de la mano de los principales mediadores en el conflicto, Pakistán, Omán y Catar.

Irán Líbano Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) March 31, 2026, Strait Of Hormuz, International Waters: Satellite view of the narrow Strait of Hormuz between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, separating Iran, above, and the Arabian Peninsula, below, December 2, 2020, in Earth Orbit. Only about 21 miles (34 km) wide at the narrowest point and roughly 96 miles (155 km) long, about thirty percent of the world's seaborne oil and nearly one-quarter of the liquified natural gas supply passes through this strait. Europa Press/Contacto/Modis Team/Nasa Gsfc 31/3/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tensión en aumento en el golfo Pérsico, con la tercera noche de ataques de EE.UU a Irán y la reactivación del bloqueo naval en Ormuz

EE.UU ha atacado de madrugada objetivos militares en Irán buscando reducir su capacidad militar quien, en represalia, ha atacado bases y posiciones estadounidenses en Bahréin y Jordania. Trump pide compensaciones a los países del golfo por la ayuda prestada, y entretanto, el precio del petróleo sube a valores de mediados de junio.

Cargar más
Publicidad
X