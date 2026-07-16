Irán advierte de que destruirá "toda la infraestructura de la región" si EE. UU. ataca la suya

El Ejército de Irán ha advertido que destruirá "toda la infraestructura de la región" de Oriente Próximo si Estados Unidos cumple sus amenazas de atacar instalaciones iraníes. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado que la respuesta de Teherán sería más intensa y devastadora que cualquier acción previa.

Zolfaqari ha afirmado que cualquier ofensiva estadounidense desencadenaría ataques de gran alcance contra infraestructuras regionales y sostiene que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder con una fuerza superior. Además, insiste en que Irán no retrocederá ante las presiones de Washington.

Por otro lado, responsables militares iraníes han reiterado que el estrecho de Ormuz es una "línea roja" para el país. Por ello, si Estados Unidos no respeta el marco legal que Irán reclama sobre esta vía estratégica, el estrecho permanecerá cerrado, al tiempo que defendieron la capacidad de las Fuerzas Armadas para controlar la zona.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

En paralelo, Irán no descarta tener que enfrentar una o varias guerras más desencadenadas por Estados Unidos, de quien asegura que ultima una campaña híbrida que involucraría no sólo bombardeos, sino asesinatos, el uso de mercenarios, ciberataques y provocaciones desde dentro de la propia República Islámica.

Washington tendría previsto lanzar la campaña en cuanto termine el Mundial de fútbol que está albergando actualmente, según fuentes diplomáticas de Teherán, que advierten que han calculado estos y otros escenarios y que están más preparados que el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán.

El memorando de entendimiento firmado de forma remota por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el pasado 17 de junio llegó 'in extremis' cuando se cumplía el plazo fijado por el propio EE. UU., por lo que el país norteamericano intentó trastocarlo desde un primer momento.

Desde Teherán afirman que siempre dejarán abierta la vía diplomática pero no volverán a negociar directamente con EE. UU. y que cualquier desarrollo de este tipo llegará de la mano de los principales mediadores en el conflicto, Pakistán, Omán y Catar.