Trump firma el acuerdo de entendimiento con Irán durante su visita a Versalles
El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.
Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra los puertos iraníes.
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