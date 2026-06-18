GUERRA IRÁN
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Trump firma el acuerdo de entendimiento con Irán durante su visita a Versalles

El presidente de EEUU sella el pacto dos días antes de lo previsto. El acuerdo, compuesto por 14 puntos, otorga a las partes 60 días para negociar otros aspectos.
June 17, 2026, Versailles, France, France: US President Donald Trump at Chateau de Versailles ahead of a dinner to celebrate the 250th anniversary of the independence of the United States at Chateau De Versailles on June 17, 2026 in Versailles near Paris, France. Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville 17/6/2026
Donald Trump en Versalles este miércoles. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra los puertos iraníes.

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