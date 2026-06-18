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Trumpek akordioa sinatu du Iranekin, Versaillesera egindako bisitan

AEBko presidenteak aurreikusitakoa baino bi egun lehenago zigilatu du ituna. Akordioak, 14 puntuz osatua, 60 egun ematen dizkie aldeei beste atal batzuk negoziatzeko.

Donald Trumpek bake akordioa sinatu du Versaillesen. Argazkia: EFE.

Donald Trumpek bake akordioa sinatu du, Versaillesen. Argazkia: EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan adierazi duenez, Iranekin akordioa sinatu du, Versaillesko Jauregian (Frantzia) zegoela. Ondoren, haren aholkulari Dan Scavinok bideo bat argitaratu du Xn, eta bertan agertzen da Trump, memoranduma sinatzen eta Marco Rubio AEBko Estatu idazkariari ematen.

Trumpek Emmanuel Macron Frantziako haren homologoaren aurrean sinatu zuen agiria, eta ondoren, postaz bidali zuten dokumentua Teheranera.

Bestalde, Irango Kanpo Harremanetarako Ministerioak aurreratu zuen dokumentuaren sinadura elektronikoa, eta baztertu egin zuten ostiral honetan Zurichera joatea, dokumentua aurrez aurre sinatzeko, hasiera batean iragarri bezala.

Zirkulazio askea Ormuzen

14 puntuz osatutako memorandumak, Pakistanen bitartekaritzapean hainbat hilabetetako negoziazioen ondoren lortutakoak, amaiera eman dio otsailaren 28an AEBk eta Israelek Errepublika Islamikoaren aurka egindako ofentsibarekin hasitako gerrari. Halaber, "operazio militarrak fronte guztietan berehala eta behin betiko amaitzea" dakar, Libano barne.

Orain, AEBk eta Iranek 60 egun dituzte Irango programa nuklearrari eta zigorrak kentzeari buruzko behin betiko akordioa negoziatzeko. Epe horretan, Iranek Ormuzko itsasartea erabat zabaldu du, eta AEBk 30 egunetan kenduko du Irango portuen aurkako itsas blokeoa.

Era berean, eta akordioaren azken zati gisa, Washingtonek konpromisoa hartu du Iranen aurkako zigor guztiak kentzeko, aktibo izoztuak merkaturatzeko eta 300.000 milioi dolarreko berreraikitze plan bat egiteko.

Iran Donald Trump Politika

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