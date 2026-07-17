Trump pone en duda la integridad del sistema electoral estadounidense y denuncia interferencias de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar este jueves la confiabilidad del sistema electoral del país y ha anunciado la desclasificación y publicación de información "crítica" de inteligencia que vincularía a las autoridades de China con "ataques informáticos" e "interferencia extranjera" en las elecciones estadounidenses desde 2020, año en el que el actual mandatario norteamericano perdió las elecciones contra el demócrata Joe Biden.

El republicano ha asegura disponer de documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo "la mayor vulneración de datos electorales de la historia", lo que habría permitido a China "obtener de manera ilícita" los registros de 220 millones de votantes estadounidenses.

Trump ha afirmado que Pekín no quería que ganara aquellas elecciones y ha acusado a la comunidad de inteligencia estadounidense de haberle ocultado esa información durante su primer mandato (2017-2021).

"Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia crucial, que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral", ha afirmado el mandatario en un discurso a la nación.

Esta divulgación de información hasta ahora reservada demostraría, según Trump, que el "sistema electoral (de Estados Unidos) está peligrosamente expuesto, a niveles inimaginables, a ataques informáticos, explotación e interferencia extranjera".

Dice Trump que su propósito al divulgar esa información no es "debilitar la confianza en las elecciones", sino "corregir las vulnerabilidades, muy rápidamente".

Los documentos divulgados por la Casa Blanca, sin embargo, no muestran que las elecciones de 2020 fueran manipuladas ni que se alterara el resultado electoral.

Algunas cadenas de televisión estadounidenses, como ABC, CNN o NBC, han optado por no retransmitir en directo el discurso de Trump para evitar dar difusión a sus dudas sobre el sistema electoral.

Ley 'Save América'

Sin embargo, este anuncio se ha interpretado como presion al Senado para aprobar la llamada Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o ley 'Save America' antes de que se celebren los comicios de medio mandato del 3 de noviembre, en los que estará en juego la mayoría republicana del Congreso. El presidente ha presentado nuevamente la medida como una herramienta para impedir que personas no autorizadas participen en los comicios y ha vinculado la seguridad electoral con sus críticas a las políticas migratorias.

Dicha ley busca endurecer los requisitos para el registro y la votación en elecciones federales, al exigir pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía, una medida que, según los demócratas, dificultaría el acceso al voto de los sectores más desfavorecidos.

La propuesta ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero enfrenta dificultades en el Senado, donde los demócratas han rechazado la medida al considerar que podría crear obstáculos para ciudadanos con derecho al voto.

Derrota del 2020

Tras su derrota frente a Biden en 2020, Trump denunció sin pruebas un fraude electoral, una teoría que fue rechazada por los tribunales, y miles de sus seguidores asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento fallido de impedir la certificación de la victoria demócrata.

El republicano fue imputado por su presunto papel en los esfuerzos para revertir los resultados electorales y por su presunta responsabilidad en el ataque al Capitolio, aunque los cargos fueron retirados después de que ganara las elecciones de 2024.

China tilda las afirmaciones de "pura invención"

El Gobierno chino ha rechazado este viernes las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos formuladas por el presidente Donald Trump, calificándolas de "completa falsedad".



El portavoz de la Cancillería china Lin Jian ha declarado en una rueda de prensa que Pekín "no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos" e instó a Washington a contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales, en lugar de "usar a China como tema de campaña electoral".



Lin ha señalado que las afirmaciones de Trump son "pura invención" y "una campaña de difamación malintencionada", así como que cualquier supuesto indicio o prueba que las avale es una "completa falsedad".



"Por el contrario, ¿quién es el que interviene con frecuencia en los asuntos internos de otros países?, ¿quién ha llevado a cabo durante mucho tiempo una vigilancia indiscriminada de gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo?", ha cuestionado el portavoz, que ha llamado a Estados Unidos a hacer "autocrítica".



Para finalizar, Lin ha instado al país norteamericano a "dejar de difamar a China sin fundamento" y a "hacer más cosas que contribuyan al desarrollo de las relaciones" entre Washington y Pekín.