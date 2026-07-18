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AEBk 7 pertsona hil ditu gutxienez Iranen, erasoen zazpigarren gauean; Teheranek Kuwait eta Bareingo baseei eraso egin die

AEBk amaitutzat eman du 7 egun iraun duen eraso sorta hau.

Militares de EEUU en un barco abordado en el estrecho de Ormuz REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/7/2026

AEBko militarrak Ormuzen. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango agintariek jakitera eman dutenez, gutxienez zazpi pertsona hil dira, guztiak zibilak, eta zortzi zauritu dira AEBk Iranen aurka egindako erasoen zazpigarren gauean.

Ahmad Moradi Gobernu probintzialeko bozeramaileak Tasnim albiste-agentziari jakinarazi dionez, gaur gaueko erasoek utzitako ondorioen informazioa biltzen jarraitzen dute. Oraingoz, zazpi hildako eta zortzi zauritu izan direla jakinarazi du. 

Agintariek jakinarazi dutenez, gutxienez tunel bati eta herrialdeko komunikazio sareko hiru zubiri eraso diete. Bestetik, Irango hedabideek azaldu dutenez, leherketak izan dira herrialdeko hainbat hiritan, Ormuzetik gertu.

Bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako Aginte Zentralak (CENTCOM) iragarri du Iranen aurkako eraso oldea amaitu dela, eta "zaintza zentroen, azpiegitura logistiko militarren, arma biltegien eta itsas ahalmenen" aurkako erasoak egin dituela azaldu du.

Hala ere, Irango Osasun Ministerioaren arabera, zazpi egun hauetan 45 pertsona hil eta 400 baino gehiago zauritu dira.

Iranek Kwaiteko eta Bahreingo baseak eraso ditu

Bitartean, Iranek iragarri du hainbat soldadu estatubatuar hil dituela AEBk Kuwaiten eta Bahreinen dituzten helburu militarren aurka egindako azken erasoetan. Baseak, radarrak, komunikazio zentroak, erregai biltegiak, aireontziak eta hainbat zubi izan dituzte helburu.

"Guardia Iraultzailearen Lurreko Indarren borrokalari boteretsuek erasotzaileek Arifjanen (Kuwait) duten kontzentrazio-lekuari eraso zioten, eta horietako batzuen heriotza eragin zuten", adierazi dute Irango militarrek Fars agentziari bidalitako ohar batean.

Halaber, drone eta misilekin egindako "operazio sendoen" berri eman dute. Besteak beste, Al Ahmadi portuko AEBetako flotaren erregaia hornitzeko kaia, Ali al Salem base estatubatuarreko radarra, armamentua konpontzeko eta mantentzeko hangarrak eta droneen babeslekuak erasotu dituzte.

Barheinen, berriz, borroka-aireontzien eta erregai-biltegien gune bat jo dute eta "Batelco" izeneko inteligentzia datuen zentroa suntsitu dute.

"AEBko militarrak hartzen dituzten herrialdeak eta beren lurraldeak erasotzaile kriminal horien esku utzi dituztenak Irani erasotzeko, erantzun baliokidea jasotzeko prestatu behar dira", ohartarazi du Guardia Iraultzaileak bere oharrean.

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