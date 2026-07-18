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Gutxienez zazpi hildako Errusiako merkataritza elektronikoko biltegien aurka droneekin egindako erasoetan

Gainera, Wildberries merkataritza elektronikoko konpainiako 50 langile baino gehiago zauritu dira Tambov eta Mosku eskualdeetan. Errusiako Amazon enpresa balitz bezala ezaguna da konpainia hori.

MOSCÚ (RUSIA), 18/07/2026.- Captura de vídeo compartida por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en X que muestra los efectos del ataques con drones ucranianos a la compañía de comercio electrónico Wildberries. Al menos siete personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú. Además, resultaron heridos más de medio centener de operarios de Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales. EFE/ X De Volodímir Zelenski SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Erasoa Wildberries merkataritza elektronikoko konpainiaren aurka, Tambov eta Mosku eskualdeetan. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Gutxienez zazpi pertsona hil dira bart Tambov eta Mosku eskualdeetan kokatutako Wildberries merkataritza elektronikoko konpainiaren biltegien aurka Ukrainako droneekin egindako hainbat erasotan. Gainera, 50 langile baino gehiago zauritu dira.

Yevgueni Pervishov Tamboveko gobernadoreak esan duenez, bertan 25 bat langile zauritu dira, eta Andrei Vorobiov Moskuko eskualdeko buruak esan du han 26 izan daitezkeela zaurituak.

Ildo horretatik, Wildberries konpainiak tripulaziorik gabeko aparatuekin egindako erasoak baieztatu ditu ohar batean.

Hiriburuaren ondoko eskualdean erasotako biltegia sutan da oraindik, eta Tamboven, berriz, garrak itzali dituzte dagoeneko.

"Ziur esan daiteke populazio zibilaren aurkako atentatu terrorista planifikatua izan dela", salatu du Pervishovek Telegram bidez zabaldutako mezu batean.

Era berean, gaineratu du erasoaren helburua "biktima ugari" eragitea izan dela, droneek zeramatzaten lehergailuek metraila zeramatelako.

"Aireko defentsek ondo funtzionatu dute, eta 28 drone bota dituzte. Helburua lortu izan balute, herritarren artean kaltetuen kopurua askoz handiagoa izango litzateke", gaineratu du.

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