Al menos siete muertos en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia
Al menos siete personas han muerto esta noche en varios ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, en las regiones de Tambov y Moscú. Además, han resultado heridos más de medio centener de operarios.
El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, ha estimado en 25 los heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha indicado que podrían ser 26 los afectados. Tanto en uno como en otro caso, varios de los heridos han sido ingresados en hospitales en estado grave o muy grave.
Por su parte, la compañía Wildberries ha confirmado en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados, que ha descrito como "una noche terrible" para la compañía.
El almacén atacado en la región adyacente a la capital sigue siendo pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov.
"Se puede decir con seguridad que esto ha sido un atentado terrorista planificado contra la población civil", ha denunciado Pervishov en Telegram.
Asimismo, ha añadido que el ataque tenía por objetivo causar "un gran número de víctimas", ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla.
"Las defensas antiaéreas han funcionado, y han sido derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubier sido mucho mayor", ha explicado.
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