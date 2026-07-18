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Al menos siete muertos en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

Además, han resultado heridos más de medio centener de operarios de la compañía de comercio electrónico Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, en las regiones de Tambov y Moscú.
MOSCÚ (RUSIA), 18/07/2026.- Captura de vídeo compartida por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en X que muestra los efectos del ataques con drones ucranianos a la compañía de comercio electrónico Wildberries. Al menos siete personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú. Además, resultaron heridos más de medio centener de operarios de Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales. EFE/ X De Volodímir Zelenski SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Ataque contra la compañía de comercio electrónico Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, en las regiones de Tambov y Moscú. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

Al menos siete personas han muerto esta noche en varios ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, en las regiones de Tambov y Moscú. Además, han resultado heridos más de medio centener de operarios.

El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, ha estimado en 25 los heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha indicado que podrían ser 26 los afectados. Tanto en uno como en otro caso, varios de los heridos han sido ingresados en hospitales en estado grave o muy grave.

Por su parte, la compañía Wildberries ha confirmado en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados, que ha descrito como "una noche terrible" para la compañía.

El almacén atacado en la región adyacente a la capital sigue siendo pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov.

"Se puede decir con seguridad que esto ha sido un atentado terrorista planificado contra la población civil", ha denunciado Pervishov en Telegram.

Asimismo, ha añadido que el ataque tenía por objetivo causar "un gran número de víctimas", ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla.

"Las defensas antiaéreas han funcionado, y han sido derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubier sido mucho mayor", ha explicado.

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