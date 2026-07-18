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Dimite el líder del bloque conservador del Parlamento alemán por tener un hijo por gestación subrogada

La gestación subrogada es una práctica ilegal en Alemania y así lo ha defendido Jens Spahn hasta ahora, en línea con la Unión Cristianodemócrata (CDU) partido del canciller Merz, al que pertenece.

(Foto de ARCHIVO) 05 February 2026, Lebanon, Beirut: Jens Spahn (R), Chairman of the Christian Democratic Union of Germany (CDU) and Christian Social Union in Bavaria (CSU) parliamentary group, visits the OM Community Center of the Order of Malta during a delegation trip to Lebanon. Photo: Fabian Sommer/dpa 05/2/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Jens Spahn en una imagen de archivo. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Alemaniako Parlamentuko bloke kontserbadoreko buruak dimisioa eman du haurduntza subrogatu bidez seme bat izateagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El político alemán Jens Spahn ha dimitido este sábado como líder del grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller alemán, Friedrich Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU), tras un debate que se había generado después de que se conociera que él y su marido, Daniel Funke, habían sido padres recurriendo a la gestación subrogada en Estados Unidos.

"En los últimos días me he hecho consciente de que mi felicidad personal de crear una familia junto con mi marido no es compatible con mi cargo político", ha escrito Spahn en una carta a la que han tenido acceso varios medios alemanes, entre ellos la revista Der Spiegel. "La contradicción entre mi decisión privada de tener un hijo a través de un vientre de alquiler y las expectativas comprensibles en mí como líder de nuestro grupo parlamentario se ha hecho más grande de lo que esperaba", ha añadido.

La gestación subrogada es ilegal en Alemania y la CDU/CSU se ha manifestado siempre en contra de una eventual legalización. Spahn se ha mantenido siempre dentro de la línea del partido.

"Una cosa es la doctrina pura, otra cosa es la vida", había dicho Spahn en la primera declaración pública desde que empezó el debate, en un pódcast del redactor jefe del diario Bild, Paul Ronzheimer.

Spahn fue ministro de Sanidad entre 2018 y 2021 y su cartera tenía la responsabilidad de la ley de protección de embriones en la que está contemplada la prohibición del uso de la gestación subrogada y siempre se había opuesto a una posible legalización.

En el debate, Spahn había sido acusado de doble moral y dentro de la propia CDU había habido varias exigencias de dimisión.

Merz ha calificado la dimisión de Spahn como una decisión "correcta e inevitable": "Jens Spahn me ha comunicado que dimite de la jefatura del grupo parlamentario de la CDU/CSU. La decisión es correcta y era inevitable. La credibilidad es el valor más importante en la política", ha dicho.

Alemania Partidos Políticos Internacional

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