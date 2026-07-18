CONFLICTO EE. UU. - IRÁN
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Irán da por finalizado el acuerdo tras los ataques de EE. UU. y Jamenei advierte de “lecciones inolvidables”

El líder supremo iraní ha señalado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el incumplimiento del alto el fuego previsto en el Memorándum de Entendimiento pactado entre ambas partes.
FOTODELDÍA TEHERÁN (IRÁN (República Islámica de)), 15/07/2026.- Mujeres iraníes caminan junto a un mural del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, este miércoles. El ejército estadounidense ha restablecido oficialmente el bloqueo naval contra los puertos iraníes y ha llevado a cabo un cuarto día consecutivo de ataques contra las capacidades militares de Teherán, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICCIONES: Prohibido el acceso a medios de comunicación israelíes/canales de televisión en persa fuera de Irán/Estrictamente prohibido el acceso a BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Televisión Internacional de Irán. (Según lo dispuesto por la Dirección General de Medios de Comunicación Extranjeros de Irán)
Mujeres caminan ante el mural del fallecido Ali Jamenei en Teheran. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek amaitutzat eman du AEBekin zuen akordioa haren erasoen ostean, eta Jameneik "ikasgai ahaztezinez" ohartarazi die
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Agencias | EITB

Última actualización

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha denunciado este sábado las reiteradas violaciones estadounidenses del memorando de entendimiento firmado entre las partes el 18 de junio y ha advertido de que la República Islámica tiene “lecciones inolvidables” para Washington.

Poco antes, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ya había anunciado que el país ha suspendido sus compromisos y la aplicación del memorando de entendimiento, al denunciar que “Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus obligaciones en el marco del acuerdo”.

“Las reiteradas violaciones del gran satán (Estados Unidos) a los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos han demostrado una vez más a todos cuán inútil e inválida es la firma del presidente estadounidense”, ha afirmado Jameneí en unas declaraciones difundidas en sus redes sociales y por la televisión estatal.

Jameneí, que no ha aparecido en público desde su designación como líder supremo del país en marzo pasado, ha llamado además a la unidad nacional y ha pedido a la población y a las autoridades a evitar las divisiones y los conflictos internos frente a lo que ha calificado de “enemigo estadounidense criminal y astuto”.

Irán ha dado ha conocer que los ataques de EE. UU. de las últimas semanas han provocado 50 muertos y más de 500 heridos. Además, 10 000 personas permanecen sin agua por los ataques a una desalinizadora en Hormozgán.

Al menos 7 muertos tras la séptima noche de ataques de EE. UU. a Irán; Teherán responde atacando bases en Kuwait y Baréin
Irán Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

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