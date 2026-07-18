Irán da por finalizado el acuerdo tras los ataques de EE. UU. y Jamenei advierte de “lecciones inolvidables”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha denunciado este sábado las reiteradas violaciones estadounidenses del memorando de entendimiento firmado entre las partes el 18 de junio y ha advertido de que la República Islámica tiene “lecciones inolvidables” para Washington.

Poco antes, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ya había anunciado que el país ha suspendido sus compromisos y la aplicación del memorando de entendimiento, al denunciar que “Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus obligaciones en el marco del acuerdo”.

“Las reiteradas violaciones del gran satán (Estados Unidos) a los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos han demostrado una vez más a todos cuán inútil e inválida es la firma del presidente estadounidense”, ha afirmado Jameneí en unas declaraciones difundidas en sus redes sociales y por la televisión estatal.



Jameneí, que no ha aparecido en público desde su designación como líder supremo del país en marzo pasado, ha llamado además a la unidad nacional y ha pedido a la población y a las autoridades a evitar las divisiones y los conflictos internos frente a lo que ha calificado de “enemigo estadounidense criminal y astuto”.

Irán ha dado ha conocer que los ataques de EE. UU. de las últimas semanas han provocado 50 muertos y más de 500 heridos. Además, 10 000 personas permanecen sin agua por los ataques a una desalinizadora en Hormozgán.