AEB - IRAN GATAZKA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranek amaitutzat eman du AEBekin zuen akordioa haren erasoen ostean, eta Jameneik "ikasgai ahaztezinez" ohartarazi die

Irango buruzagi gorenak Donald Trump AEBko presidentea seinalatu du, bi aldeek adostutako Akordio Memorandumean aurreikusitako su-etena ez betetzeagatik.

FOTODELDÍA TEHERÁN (IRÁN (República Islámica de)), 15/07/2026.- Mujeres iraníes caminan junto a un mural del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, este miércoles. El ejército estadounidense ha restablecido oficialmente el bloqueo naval contra los puertos iraníes y ha llevado a cabo un cuarto día consecutivo de ataques contra las capacidades militares de Teherán, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICCIONES: Prohibido el acceso a medios de comunicación israelíes/canales de televisión en persa fuera de Irán/Estrictamente prohibido el acceso a BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Televisión Internacional de Irán. (Según lo dispuesto por la Dirección General de Medios de Comunicación Extranjeros de Irán)

Bi emakume Ali Jamenei zenaren horma-irudiaren aurretik igarotzen, Teheranen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mojtaba Jamenei Irango buruzagi gorenak salatu du AEBek behin eta berriz urratu dutela ekainaren 18an sinatutako memoranduma, eta ohartarazi du Errepublika Islamikoak "ikasgai ahaztezinak" dituela Washingtonentzat.

Ordu batzuk lehentxeago, Irango Atzerri ministrorde Kazem Gharibabadik ere iragarri du herrialdeak bertan behera utzi dituela bere konpromisoak eta akordiorako memorandumaren aplikazioa, "AEBk akordioaren baitan dituen betebehar guztiak urratu eta bertan behera utzi dituelako", salatu du.

"Satan handiak -AEBei errefentzia eginez- Ameriketako Estatu Batuetako eta Irango presidenteek sinatutako elkar ulertzeko memorandumean hartutako konpromisoak behin eta berriz urratzeak agerian utzi du AEBko presidentearen sinadura zeinen baliogabea den", adierazi du Jameneik sare sozialetan eta estatuko telebistan zabaldutako adierazpenetan.

Jamenei ez da jendaurrean agertu martxoan herrialdeko buruzagi goren izendatu zutenetik. Gaur ere mezu bidez komunikatu da eta AEBei ohartarazpena bidaltzeaz gain, batasun nazionalerako deia ere egin die herritarrei. Hala, zatiketak eta barne gatazkak saihesteko eskatu die herritarrei eta agintariei.

Iranek jakinarazi duenez, azken asteetan AEBk egindako erasoek 50 hildako eta 500 zauritu baino gehiago eragin dituzte. Gainera, 10.000 pertsona urik gabe daude Hormozgango gatzgabetze-makina baten aurkako erasoen ondorioz.

Gutxienez 7 pertsona hil dira AEBen erasoen zazpigarren gauean. AEBk Irani; Teheranek Kuwait eta Bareingo baseei eraso egin die
Iran Ameriketako Estatu Batuak Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

WASHINGTON (United States), 16/07/2026.- US President Donald Trump addresses the nation from the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 16 July 2026. EFE/EPA/SAUL LOEB / POOL
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpek zalantzan jarri du AEBko hauteskunde sistemaren zuzentasuna, eta Txinaren interferentziak salatu ditu

2020tik "inoizko hauteskunde-datu urraketarik handiena" izan zela eta Txinak 220 milioi boto-emaileren erregistroak "legez kanpo" eskuratu zituela frogatzen duten dokumentuak dituela ziurtatu du errepublikanoak. 2020ko hautesundeak galdu egin zituen Trumpek. Txinaren esanetan "erabat faltsuak" dira Trumpen akusazioak eta Txina "hauteskunde-kanpainako gai" gisa erabiltzea leporatu dio.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X