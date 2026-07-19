GUERRA EN UCRANIA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rusia lanza el mayor ataque con misiles balísticos contra Ucrania desde el inicio de la guerra

Publicidad
Errusiak Kiev kolpatu du, gerrako misil balistikoekin egindako eraso handienean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errusiak Kiev kolpatu du, gerrako misil balistikoekin egindako eraso handienean
author image

EITB

Última actualización

Rusia ha intensificado en los últimos días los ataques de misiles balísticos contra Ucrania, en un momento en el que Kiev cuenta con menos defensas aéreas diseñadas por EE. UU. Se han contabilizado varios muertos y una docena de heridos.

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Rusia Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El humo de los incendios en Canadá cubre varias ciudades de EE.UU.

Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá se extiende por el norte de Estados Unidos. Estados como Minnesota, Michigan, Ohio, Illinois y Nueva York permanecen bajo alerta por contaminación y las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre, usar mascarillas en caso de salir para reducir la inhalación de humo, mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer en interiores en las áreas más afectadas.
Cargar más
Publicidad
X