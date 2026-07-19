AEBk eraso gehiago egin ditu Iranen aurka, eta Teheranek erantzun "sendoa eta suntsitzailea" emango duela ohartarazi du
Azken orduetan bi aldeek elkarri eraso egin diote. Irango herrien aurkako bonbardaketekin jarraitu dute AEBtako indarrek eta Iranek Kuwaiten eta Bahrainen dauden base amerikarren aurkako erasoak egin ditu misil eta droneekin.
Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka areagotzen ari da, azken zortzi egunetan Ameriketako Estatu Batuek egindako erasoen ondoren eta Iranek akordioa amaitutzat eman ostean.
AEBk iragarri dute Iranen aurkako bonbardaketa erronda berri bat hasiko dutela, Donald Trump presidentearen aginduz, larunbatean Jordanian izandako erasoari erantzuteko. Bi soldadu amerikar hil ziren eta hirugarren bat desagertuta dago ekintza horien ondorioz.
Amerikako Estatu Batuetako Aginte Zentralak (CENTCOM) jakinarazi duenez, AEBko indarrek kostaldea zaintzeko eta aireko defentsarako instalazioei, itsas edukierei eta Irango misil eta drone biltegiei eraso diete gauean, "Iranen gaitasun militarrak ahultzen jarraitzeko".
"AEBetako baliabide militarrek Guardia Iraultzaile Islamikoaren indarrei ere eraso diete, uztailaren 17an Jordanian militar estatubatuarren aurkako erasoak egin zituztelako", ondorioztatu dute komunikatuan.
Iranek erantzun egin du Kuwaiten eta Bahrainen dauden baseen aurka droneekin eta misilekin goizeko erasoen bidez. Bi herrialde horiek alarma egoera ezarri dute goizean.
Era berean, Abdolahi jeneralak ohartarazi du "eraso, larderia edo basakeria" ekintza berri orok Irango Indar Armatuen erantzun "irmoa eta suntsitzailea" jasoko duela .
Komandanteak ziurtatu zuen "etsaien kanpamentuak", "gudu-zelaian porrotak izan ondoren", banaketa eragin nahi duela Irango herritarren eta agintarien artean.
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