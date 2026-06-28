TERREMOTOS EN VENEZUELA
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Localizan sin vida al ingeniero bilbaíno Jon Sustacha tras los terremotos de Venezuela

Su cuerpo ha sido localizado durante las labores de búsqueda entre los escombros de un edificio residencial colapsado en el estado de La Guaira. La confirmación del fallecimiento pone fin a varios días de incertidumbre para la familia del ingeniero.
25 June 2026, Venezuela, La Guaira: A man and a woman stand amid the rubble of a house, that was affected by the earthquake that hit Venezuela. Just under a day after the disaster, at least 200 people are still officially trapped under the rubble, according to the president of the National Assembly. The confirmed death toll has risen to 188, and more than 1,500 people have been injured. Photo: Stringer/dpa
Edificios derrumbados tras los terremotos en Venezuela. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Hilik topatu dute Jon Sustacha, Venezuelan bilatzen ari ziren ingeniari bilbotarra
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EITB

Última actualización

Jon Sustacha, ingeniero bilbaíno de 69 años que permanecía desaparecido desde los terremotos del norte de Venezuela, ha sido localizado sin vida este domingo, según ha confirmado su mujer a EITB. Su cuerpo ha sido localizado durante las labores de búsqueda entre los escombros de un edificio residencial colapsado en el estado de La Guaira.

La confirmación del fallecimiento pone fin a varios días de incertidumbre para la familia del ingeniero, que había solicitado colaboración ciudadana y mantenido contacto permanente con las autoridades españolas y venezolanas para conocer el avance de las operaciones de búsqueda.

Sustacha se encontraba en el interior del inmueble, uno de los más afectados por los seísmos de magnitud considerable que sacudieron la costa venezolana y provocaron importantes daños. Equipos de rescate, efectivos de protección civil y voluntarios trabajan de forma ininterrumpida para localizar a las personas atrapadas.

Los terremotos registrados esta semana han dejado un elevado número de víctimas y daños estructurales en varias localidades del litoral venezolano. Los equipos de emergencia continúan inspeccionando edificios afectados y atendiendo a los miles de damnificados que permanecen en refugios temporales.

Venezuela Latinoamérica Desastres naturales Internacional

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