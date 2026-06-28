Localizan sin vida al ingeniero bilbaíno Jon Sustacha tras los terremotos de Venezuela

Jon Sustacha, ingeniero bilbaíno de 69 años que permanecía desaparecido desde los terremotos del norte de Venezuela, ha sido localizado sin vida este domingo, según ha confirmado su mujer a EITB. Su cuerpo ha sido localizado durante las labores de búsqueda entre los escombros de un edificio residencial colapsado en el estado de La Guaira.

La confirmación del fallecimiento pone fin a varios días de incertidumbre para la familia del ingeniero, que había solicitado colaboración ciudadana y mantenido contacto permanente con las autoridades españolas y venezolanas para conocer el avance de las operaciones de búsqueda.

Sustacha se encontraba en el interior del inmueble, uno de los más afectados por los seísmos de magnitud considerable que sacudieron la costa venezolana y provocaron importantes daños. Equipos de rescate, efectivos de protección civil y voluntarios trabajan de forma ininterrumpida para localizar a las personas atrapadas.

Los terremotos registrados esta semana han dejado un elevado número de víctimas y daños estructurales en varias localidades del litoral venezolano. Los equipos de emergencia continúan inspeccionando edificios afectados y atendiendo a los miles de damnificados que permanecen en refugios temporales.