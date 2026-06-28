LURRIKARAK VENEZUELAN
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Hilik topatu dute Jon Sustacha, Venezuelan bilatzen ari ziren ingeniari bilbotarra

Bilaketa-lanetan ari zirela aurkitu dute haren gorpua, La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin bateko hondakinen artean. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez, hura aurkitzen saiatzeko, eta igande arratsaldean ziurgabetasun horrekin amaitu dute.

25 June 2026, Venezuela, La Guaira: A man and a woman stand amid the rubble of a house, that was affected by the earthquake that hit Venezuela. Just under a day after the disaster, at least 200 people are still officially trapped under the rubble, according to the president of the National Assembly. The confirmed death toll has risen to 188, and more than 1,500 people have been injured. Photo: Stringer/dpa

Lurrikaren ondorioz eroritako eraikinak Venezuelan. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Jon Sustacha, 69 urteko ingeniari bilbotarra, hilik topatu dute igande arratsaldean, bere emazteak EITBri baieztatu dionez. Gorpua La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute, bilaketa-lanetan ari zirela.

Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez, hura aurkitzen saiatzeko, eta etengabeko kontaktua izan dute Espainiako eta Venezuelako agintariekin, bilaketa-operazioen aurrerapena ezagutzeko. Igande arratsaldean, ziurgabetasun horrekin amaitu dute.

Sustacha eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan zirenean. Erreskate-taldeak, babes zibileko langileak eta boluntarioak etengabe ari dira lanean harrapatutako pertsonak aurkitzeko.

Aste honetan izandako lurrikarek biktima eta kalte material ugari utzi dituzte Venezuelako kostaldeko hainbat herritan. Larrialdi taldeek kaltetutako eraikinak ikuskatzen jarraitzen dute, eta aldi baterako aterpeetan dauden milaka kaltetuei arreta ematen.

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