Istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

11 pertsona hil dira Frantziako ekialdean izan den hegazkin istripu batean

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hamaika pertsona hil dira gaur Tomblainen, Frantziako ipar-ekialdean dagoen Nancy hiriaren inguruan, hegazkin batek istripua izanda. Meurthe eta Mosela departamenduko prefeturak zabaldu duenez, hegazkinak paraxutistak zeramatzan, eta bertan zihoazen guztiak hil dira. Pilotua, bost instruktore eta tandemean paraxutean jauzi egiteko asmoa zuten bost pertsona dira hildakoak.

Frantzia Hegazkin istripuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X