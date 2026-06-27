Venezuela
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Lurrikarek eragindako kaosa areagotu egin da La Guairan

Iragarkia
26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ Javier Campos/ DPA 26/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Kaosa La Guairan (Venezuela). Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

La Guairako errepideak blokeatuta daude, eta, hori dela eta, sarbideak mugatzea erabaki du Venezuelako Gobernuak. Dena galdu ostean, kalean, kanpamentu inprobisatuetan ari dira bizirauten, senideekin komunikatu ezinik. Une honetan, premiazkoa da La Guairara iristeko bideak libre uztea, laguntza bertara irits dadin.

Bilaketa lanek ez dute etenik Venezuelan La Guairan izandako lurrikararen hondakinen artean
Venezuela Lurrikarak Hondamendi naturalak Munduko albisteak

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