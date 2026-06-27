NAFARROAKO SUTEA
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Ezkabarteko suteak kontrolik gabe jarraitzen du

Sei brigada aritu dira gau osoan sua itzaltzeko lanetan, baina haizeak egoera zailtzen jarraitzen du.
(Foto de ARCHIVO) Vista del fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). El Gobierno de Navarra ha activado a las 18.45 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) de acuerdo a los datos actuales sobre el desarrollo del incendio forestal que está teniendo lugar en las faldas del monte San Cristóbal. El aviso por el fuego se ha dado a las 17.42 horas. El incendio se ha originado en un campo situado en la falda del monte, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210, en el término de Makirriain, y se ha propagado a una zona de pinar, según ha informado el 112 Sos Navarra. Eduardo Sanz / Europa Press 25 JUNIO 2026;FUEGO;INCENDIO;EMERGENCIA;NIVEL 2;BOMBEROS;HUMO 25/6/2026
Itzaltze lanek jarraitzen dute Ezkabarten. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Garrek Ezkabarte kiskaltzen jarraitzen dute larunbat honetan, sua itzaltzeko lanean diharduten zerbitzuek ezin baitute kontrolatu ostegunean piztutako sutea. Haizea eta bertara iristeko zailak diren guneetako sute-fokuak kontrol lanak zailtzen ari dira, Nafarroako Gobernuko larrialdi zerbitzuek aditzera eman dutenez.

Aurreikuspenen arabera, parke guztietako suhiltzaileek osatutako sei brigadek lanean jarraitu dute gauean, eta Gurutze Gorria arduratu da horiek guztiak janariz eta edariz hornitzeaz.

Foruzaingoak segurtasun-, kontrol- eta laguntza-dispositibo zabala du Makirriain inguruan, eta Larrialdietako Zuzendaritzarekin, Suhiltzaile Zerbitzuarekin, Babes Zibilarekin eta esku hartzen duten gainerako zerbitzuekin koordinatuta lan egiten du.

Bestalde, etxetik irtenarazi zituzten Usiko, Anotzeko eta Nabatzeko bizilagunak etxebizitzetara itzuli ahal izan dira ostiral honetan, baina sutetik gertuen dauden guneetarako sarbidea mugatuta dago. Izan ere, larrialdi zerbitzuek berriro eskatu diete herritarrei ez hurbiltzeko sua ikustera edo kuxkuxeatzera, errepideak eta sarbideak libre uzteko.

Ezkabarteko suak Usi, Anoz eta Navazeko bizilagunak euren etxeetara itzuli ahal izan dira
Suteak Nafarroa Gizartea

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