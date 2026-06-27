INCENDIO NAVARRA
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Continúa sin control el incendio de Ezcabarte

Seis brigadas han trabajado toda la noche en las labores de extinción, pero el viento continúa dificultando la situación.
(Foto de ARCHIVO) Vista del fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). El Gobierno de Navarra ha activado a las 18.45 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) de acuerdo a los datos actuales sobre el desarrollo del incendio forestal que está teniendo lugar en las faldas del monte San Cristóbal. El aviso por el fuego se ha dado a las 17.42 horas. El incendio se ha originado en un campo situado en la falda del monte, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210, en el término de Makirriain, y se ha propagado a una zona de pinar, según ha informado el 112 Sos Navarra. Eduardo Sanz / Europa Press 25 JUNIO 2026;FUEGO;INCENDIO;EMERGENCIA;NIVEL 2;BOMBEROS;HUMO 25/6/2026
Continúan las labores de extinción en Ezcabarte. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Ezkabarteko suteak kontrolik gabe jarraitzen du
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Agencias | EITB

Última actualización

Las llamas siguen arrasando Ezcabarte este sábado, puesto que los servicios de extinción continúan sin poder controlar el incendio declarado este jueves en la zona. El viento y los focos en zonas de difícil acceso están dificultando las tareas de control, según han informado desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Según las previsiones, seis brigadas de bomberos formadas por efectivos de todos los parques han continuado trabajando durante la noche, mientras que Cruz Roja se ha encargado del avituallamiento de todos ellos.

La Policía Foral mantiene desplegado un amplio dispositivo de seguridad, control y asistencia en la zona de Makirriain, y trabaja en coordinación con la Dirección de Emergencias, Servicio de Bomberos, Protección Civil y el resto de servicios intervinientes.

Por otro lado, los vecinos de Usi, Anoz y Navaz que habían sido desalojados de sus viviendas han podido volver a ellas este viernes, pero el acceso a las zonas más próximas al incendio está restringido. De hecho, desde los servicios de emergencia se insiste en que no se acuda a observar o curiosear para dejar las vías despejadas.

Los vecinos de Usi, Anoz y Navaz desalojados por el fuego en Ezcabarte ya han podido volver a sus casas
Incendios Navarra Sociedad

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