Continúa sin control el incendio de Ezcabarte

Las llamas siguen arrasando Ezcabarte este sábado, puesto que los servicios de extinción continúan sin poder controlar el incendio declarado este jueves en la zona. El viento y los focos en zonas de difícil acceso están dificultando las tareas de control, según han informado desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Según las previsiones, seis brigadas de bomberos formadas por efectivos de todos los parques han continuado trabajando durante la noche, mientras que Cruz Roja se ha encargado del avituallamiento de todos ellos.

La Policía Foral mantiene desplegado un amplio dispositivo de seguridad, control y asistencia en la zona de Makirriain, y trabaja en coordinación con la Dirección de Emergencias, Servicio de Bomberos, Protección Civil y el resto de servicios intervinientes.

Por otro lado, los vecinos de Usi, Anoz y Navaz que habían sido desalojados de sus viviendas han podido volver a ellas este viernes, pero el acceso a las zonas más próximas al incendio está restringido. De hecho, desde los servicios de emergencia se insiste en que no se acuda a observar o curiosear para dejar las vías despejadas.