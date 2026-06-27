Continúa la búsqueda de dos vascos desaparecidos en Venezuela, tras el terremoto

El terremoto de Venezuela ha dejado miles de muertos y desaparecidos; entre estos últimos, un bilbaíno y una donostiarra. Los familiares, entre el miedo y la preocupación, han subrayado la falta de recursos para la búsqueda de los desaparecidos. La ONU calcula que hay unos “50.000 desaparecidos”, aunque la cifra sigue en aumento.