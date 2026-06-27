Lurrikara Caracasen
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Venezuelako lurrikaretan desagertutako euskal herritarren senideek zain jarraitzen dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

Bi euskaldun daude Venezuelako lurrikaretan desagertutakoen artean. Bideotik ateratako irudia.

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EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako lurrikarek milaka hildako eta desagertu utzi dituzte; azken horien artean, bilbotar bat eta donostiar bat daude. Senideek desagertuak bilatzeko baliabide falta azpimarratu dute. NBEren arabera, 50.000 pertsona inguru daude desagertuta, baina kopuru horrek gora egiten jarraitzen du.

Venezuela Lurrikarak Gizartea

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