Satelite bidezko irudiak
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Horrela geratu da Venezuela lurrikaren ondoren

Iragarkia
18:00 - 20:00

Lurrikarek Venezuelan eragindako kalteen irudiak, satelitetik hartuta. Bideotik ateratako irudiak.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelak bere historiako hondamendi natural handienetakoa jasan zuen asteazkenean. Kaosa areagotu da hainbat hiritan, eta kalte oso handiak eragin ditu; batez ere, La Guairan. Horrela geratu da Venezuela airetik ikusita.

Bilaketa lanek ez dute etenik Venezuelan La Guairan izandako lurrikararen hondakinen artean
Venezuela Lurrikarak Hondamendi naturalak Munduko albisteak

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