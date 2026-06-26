LURRIKARA
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Emakume batek hondakinen artean izan du umea Venezuelan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Emakumea erditzen
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EITB

Azken eguneratzea

Emakumea erreskatatzen ari zirenean hasi zen erditzen, kaosaren eta hondamendiaren erdian. Erreskate-taldeen lanari esker, ama eta jaioberria bizirik atera zituzten. Gertakari horrek itxaropena piztu du, tragediaren kontrapuntua baita; erreskate-taldeak erlojuaren aurka ari dira lanean, lurrikarak izan ostean hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bizirik erreskatatzeko.

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