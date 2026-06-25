Venezuelarekin bat egin du munduak, eta gobernu askok laguntza eskaini dute lurrikaren ostean
Albistearen berri izan orduko mundu osoko gobernu eta erakundeek babesa eta laguntza eskaini diete Venezuelako gobernuari eta herritarrei.
Venezuelan bart izan diren lurrikaren albisteak mundu osora zabaldu den babes eta elkartasun oldea sortu du.
Imanol Pradales lehendakariak Venezuelako lurrikaren ondorengo "momentu zail hauetan Euskadiren elkartasun eta babes osoa" igorri dizkie venezolar guztiei eta "bereziki gertukoak galdu dituztenei. "Lurrikarek ehunka hildako eta zauritu eragin dituzte Venezuelan, eta jasotzen ari garen albisteak gero eta okerragoak dira". "Tragedia izugarria" dela esan du.
Venezuelan bertan, Maria Corina Machado eta Edmundo Gonzalez oposizioko liderrek babesa eskatu diote nazioarteari.
Nicolas Maduro Venezuelako presidente kargugabetuak elkartasun mezua bidali dio bere herrialdeari asteazkeneko lurrikaren ostean: "Une zail honetan batasun nazionalerako, lasaitasunerako eta maitasunerako dei egin nahi dut", adierazi du Madurok New Yorken idatzitako eta sare sozialetan zabaldutako mezu batean. New Yorkeko espetxe federal batean daude preso Maduro eta Cilia Flores emaztea. "Inor ez dadila bakarrik geratu, komunitate bakoitzak zaindu ditzala bere haurrak, aitona-amonak eta gaixoak, eta lagun diezaiogun denok erreskate taldeen, PNBren (polizia), FANBren (armada), babes zibilaren, suhiltzaileen, langileen eta boluntarioen lanari", idatzi du.
Albistearen berri izan orduko mundu osoko gobernu eta erakundeek babesa eta laguntza eskaini diete Venezuelako gobernuari eta herritarrei.
Latinoamerikatik, Mexiko, Brasil, Ekuador, Argentina, El Salvador, Txile, Dominikar Errepublika, Panama eta Costa Ricako buruzagiek elkartasuna adierazi diote Venezuelari, eta Venezuelara laguntza humanitarioa bidaltzeko prest agertu dira.
Donald Trump AEBko presidenteak ostegun honetan adierazi duenez, Washington prest dago Venezuelari laguntzeko eta, adierazi duenez, Gobernu estatubatuarraren "agentzia guztiei" agidnu die "azkar jarduteko prest" egon daitezela.
Europatik, Antonio Tajani Italiako Atzerri ministroak iragarri du Babes Zibileko mekanismoa martxan jartzeko eskatuko diola Europar Batasunari, Venezuelako larrialdirako esku-hartzeak "koordinatzeko eta finantzatzeko".
Espainiako Gobernuak azaldu duenez, agintariekin harremanetan dago "beharrak ebaluatzeko", eta "premiazko laguntza guztia bidaltzeko prest" dagoela adierazi du. Larrialdi Unitate Militarraren (UME) eta Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziaren (AECID) laguntza eskaini dio Venezuelari. Defentsa Ministerioa erreskaterako USAR eliteko taldeko 54 erreskatista Venezuelara bidaltzeko prestatzen ari da, erreskate lanetan laguntzeko. Unitate horren funtzio nagusia da egitura kolapsatuen azpian harrapatuta dauden biktimak aurkitzea, egonkortzea eta ateratzea, espazio konfinatuetan eta hondamendi handien agertokietan.
Alemaniako Gobernuak, bere aldetik, A400M garraio militarrerako sei hegazkin eskaini dizkio Venezuelari, eta Berlini eskatu ahala bidalitzeko prest daudela esan du. A400M hegazkina, batez ere, langileak eta materiala garraiatzeko erabil daitezke, eta, adibidez, Laguntza Teknikorako Agentziaren (THW) edo Alemaniako Gurutze Gorriaren (DRK) laguntza-hornidurak azkar lekualdatzeko, esaterako. Gainera, aireontzi taktiko hori ebakuazio medikoko misioetarako egokitu daiteke (MedEvac) eta pazienteen garraio sanitariorako erabili.
Maxime Prevot Belgikako Atzerri ministroak adierazi duenez, "Europar Batasuneko Babes Zibileko Mekanismoa aktibatzen bada, Belgika laguntza emateko prest dago".
Txinako Gobernuak doluminak adierazi ditu ostegun honetan Venezuelak jasandako 7,2 eta 7,5 lurrikarengatik, eta herrialdearen beharren arabera, eskura duen "laguntza guztia" emateko prest dagoela adierazi du.
Narendra Modi Indiako lehen ministroak ere doluminak eman dizkio Venezuelari, eta bere herrialdea laguntza emateko prest dagoela ziurtatu du. "India ahalik eta laguntza gehien emateko prest dago", idatzi du Xn.
Vladimir Putin Errusiako presidenteak doluminak igorri dizkio Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteari eta, era berean, Dmitri Peskov Kremlinen bozeramaileak adierazi du Venezuelak Errusiari laguntza eskatuz gero, azkar erantzungo duela. "Gure lagun venezuelarrek eskatzen badigute, noski, berehala erantzungo dugu", esan du.
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