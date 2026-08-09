MIGRAZIO KRISIA

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Schengen eremua bermatuta dagoela esan dio Aagesenek Italiari

Espainiako Gobernuko presidenteordeak azpimarratu du Ceutan sartutako migratzaileetako bat ere ez dela penintsulara iritsi.

BARCELONA, 08/08/2026.- La Policía Nacional ha efectuado este sábado controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia, una vez el Gobierno ha decidido restablecer los controles fronterizos con este país. El Gobierno ha decidido restablecer desde la 00:00 horas de este sábado, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia, después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos. EFE/Policía Nacional -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
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Agentziak | EITB

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Sara Aagesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak «erreakzionatzeko» eskatu dio Italiari, eta Schengen eremua «ez da inola ere urratu eta bermatuta dago», erantsi du.

Aagesenek igande honetan egin ditu adierazpenok, Huelvako baso-sutearen jarraipena egiteko Niebla herrian jarri duten aginte-postu aurreratua bisitatu eta gero, Ceutako migrazio-krisiaren ondoren Italiatik iritsitako bidaiariei egiten ari zaizkien ausazko kontrolei buruz galdetu diotenean.

Ministroak gogorarazi du Italiak Ceutako migrazio-krisiaren ondoren ezarritako murrizketei eustea erabaki duela. Espainiako Gobernuak, berriz, Schengen eremua ez dela urratu defendatu du.

Ildo horretan, Aagesenek ziurtatu duenez, Ceutan sartutako migratzaileetako «bat ere ez da penintsulara iritsi». Horren esanetan, beraz, «Schengen eremua betetzen eta bermatzen ari da».

Presidenteordeak, gainera, Espainiako herritarren «duintasuna» defendatu behar dela nabarmendu, eta Gobernuak ildo horretan lanean jarraituko duela gaineratu du.

Lau ministroren agerraldia Kongresuan

Pedro Rollan Senatuko presidenteak Barne, Defentsa eta Atzerri ministroei bidalitako gutunei buruz ere galdetu diote Aageseni. Gutun horietan, ganberan behar bezala justifikatu gabe ez agertzearen ondorio juridikoez ohartarazi die Rollanek.

Horren aurrean, Gobernuak Kongresuan egingo dituzten agerraldiak aipatu ditu Aagesenek. Azaldu duenez, Exekutiboko lau kidek beren ekimenez eskatu dute agerraldia, egoeraren inguruko xehetasun guztiak emateko.

Presidenteordearen esanetan, agerraldi horiek baliatu behar dira «beharrezko galdera guztiak» egiteko, eta ez luke zentzurik izango «atsedenik gabe lan egiten ari diren» pertsonen lana bikoizteak.

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