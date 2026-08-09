Schengen eremua bermatuta dagoela esan dio Aagesenek Italiari
Espainiako Gobernuko presidenteordeak azpimarratu du Ceutan sartutako migratzaileetako bat ere ez dela penintsulara iritsi.
Sara Aagesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak «erreakzionatzeko» eskatu dio Italiari, eta Schengen eremua «ez da inola ere urratu eta bermatuta dago», erantsi du.
Aagesenek igande honetan egin ditu adierazpenok, Huelvako baso-sutearen jarraipena egiteko Niebla herrian jarri duten aginte-postu aurreratua bisitatu eta gero, Ceutako migrazio-krisiaren ondoren Italiatik iritsitako bidaiariei egiten ari zaizkien ausazko kontrolei buruz galdetu diotenean.
Ministroak gogorarazi du Italiak Ceutako migrazio-krisiaren ondoren ezarritako murrizketei eustea erabaki duela. Espainiako Gobernuak, berriz, Schengen eremua ez dela urratu defendatu du.
Ildo horretan, Aagesenek ziurtatu duenez, Ceutan sartutako migratzaileetako «bat ere ez da penintsulara iritsi». Horren esanetan, beraz, «Schengen eremua betetzen eta bermatzen ari da».
Presidenteordeak, gainera, Espainiako herritarren «duintasuna» defendatu behar dela nabarmendu, eta Gobernuak ildo horretan lanean jarraituko duela gaineratu du.
Lau ministroren agerraldia Kongresuan
Pedro Rollan Senatuko presidenteak Barne, Defentsa eta Atzerri ministroei bidalitako gutunei buruz ere galdetu diote Aageseni. Gutun horietan, ganberan behar bezala justifikatu gabe ez agertzearen ondorio juridikoez ohartarazi die Rollanek.
Horren aurrean, Gobernuak Kongresuan egingo dituzten agerraldiak aipatu ditu Aagesenek. Azaldu duenez, Exekutiboko lau kidek beren ekimenez eskatu dute agerraldia, egoeraren inguruko xehetasun guztiak emateko.
Presidenteordearen esanetan, agerraldi horiek baliatu behar dira «beharrezko galdera guztiak» egiteko, eta ez luke zentzurik izango «atsedenik gabe lan egiten ari diren» pertsonen lana bikoizteak.
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