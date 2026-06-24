TENPERATURAK
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Europa itolarrian, beroaren ondorioz

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kontinenteak egunak daramatza ezohiko tenperatura altuak jasaten. Beroari bereziki aurre egiteko egokituta ez dauden herrialdeak dira gehienak eta herritarrak ahal duten moduan ari dira egun hauek igarotzen. Okerrena, gainera, etortzeko dago herrialde horietan. 

Europa Bero-boladak Eguraldia Munduko albisteak

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