Gutxienez 111 hildako eta kalte handiak Kolonbian, 7,4 graduko lurrikara baten ondorioz
Hildakoen kopuru handiena Risaralda departamenduan izan da oraingoz, 40 pertsona hil baitira; Cauca haranean, aldiz, 27 eta lau Chocon, lurrikararen epizentroa. Bogotan, Calin, Popayanen, Manizalesen, Armenian, Medellinen eta erdialdeko eta mendebaldeko beste hiri batzuetan ere nabaritu dute.
Astelehen honetan Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikarak, gutxienez, 111 hildako eragin ditu herrialdean, eta Gobernuak “hondamendi nazionala” ezarri du egoera horren aurrean.
"12:30ean (19:30ean Euskal Herrian) honakoa zen zenbaketa: 111 hildako, 87 zauritu, 1.575 etxebizitza kaltetuta, 37 erabat suntsituta, 61 eraikin txikituta, 18 osasun-zentro eta 52 ikastetxe kaltetuta", azaldu du Abelardo de la Espriella presidenteak, bere lehenengo deklarazioan lurrikararen ostean.
Hildako kopuru handiena Risaralda departamenduan izan da oraingoz, 40 pertsona hil baitira; Cauca haranean, aldiz, 27 eta lau Chocon, lurrikararen epizentroa, Hiri Hiriburuen Kolonbiako Elkarteak (Asocapitales) ohar batean adierazi duenez.
Lurrikarak Kolonbiako zati handi bat astindu du, Kolonbiako Geologia Zerbitzuaren (KKS) arabera, 7:34an (14:34 Euskal Herrian). Epizentroa San Jose del Palmarren izan du, Choco departamenduan. Momentuz, gutxienez 74 hildakoren berri eman dute agintariek, eta ez dute baztertzen kopuruak gora egitea denborak aurrera egin ahala.
107 kilometroko sakoneran izan da, Ozeano Bareko kostaldeko hirian (hasiera batean, sakonera 82 kilometrokoa zela zabaldu du KKSk).
Sismoa hainbat hiritan nabaritu dute: Bogota, Cali, Popayan, Manizales, Armenia, Pereira, Medellin eta herrialdearen erdialdeko eta mendebaldeko beste batzuetan.
Calin eta Manizalesen, kalteak agerikoak izan dira fatxada guztietan. Azkenekoan, gainera, katedraleko dorrea ere kaltetu da.
"Eraikin asko pitzatuta daude", esan du Alejandro Eder Caliko alkateak, Blu Radio irratian.
Pereiran, Risaralda departamenduko hiriburuan, eraikin askok egiturazko kalte handiak jasan dituzte, besteak beste, aireportuan, eta eraikin batzuk partzialki erori dira.
Bestalde, Carlos Fernando Galan Bogotako alkateak adierazi duenez, oraingoz "ez dago egiturazko kalteen berri, eraikinetan pitzadura batzuk baino ez".
Zazpi aireportutan jarduera eten behar izan dute lurrikararen ondorioz; zehazki, Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura eta Alfonso Bonilla Aragon dira kaltetutako aerodromoak, Aeronautica Civil hegazkineria zibilaren kontrolaz eta erregulazioaz arduratzen den erakundeak jakitera eman duenez.
Gauzak horrela, terminal horietako aire-operazioak etenda egongo dira azpiegituran eragindako egiturazko kalteak ebaluatu arte; bitartean, Estatuko erakundeak egoeraren jarraipena egiten jarraituko du eta edozein berritasunen berri emango du.
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