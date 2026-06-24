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Europa se achicharra de calor

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Europa itolarrian, beroaren ondorioz
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EITB

Última actualización

El continente lleva días padeciendo temperaturas inusulamente elevadas en unos países que no están especialmente adaptados para hacer frente a tan altas temperaturas. La ola de calor, además, durará varios días más.

Europa Olas de calor Eguraldia Internacional

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