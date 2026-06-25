LURRIKARAK VENEZUELAN
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Honela jazo dira Venezuelako lurrikarak: bi seismo, minutu bat baino gutxiagoan

Iragarkia
Honela jazo dira Venezuelako lurrikarak: bi seismo, minutu bat baino gutxiagoan
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Dardara indartsu horiek 280 eraikin ingururi eragin diete, batez ere La Guaira estatuan, eskualde kaltetuena izan baita. Horrez gain, kalte handiak izan dira Caraballedako eta Hondartza Handiko eremuetan. Lurrikara bortitzen ondoren, 30 erreplika izan dira, bereziki La Guaira, Caracas eta Yaracuy estatuak astindu dituztenak.

Venezuela Latinoamerika Lurrikarak Hondamendi naturalak Munduko albisteak

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