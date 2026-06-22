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Hurrengo bi hilabeetan Irango petrolioa saltzeko baimena eman du AEBk, negoziazioak ondo doazelako

Pakistanek eta Qatarrek, Burgenstocken (Suitza) egiten ari diren negoziazioetako bitartekariek, adierazi dutenez, lehenengo saioa "giro positiboan egin da" eta "aurrerapauso pozgarriak" izan dira.

PETROLEO
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Agentziak | EITB

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Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren Departamentuak Irango petrolioa 60 egunez saltzeko baimena eman du Suitzan egiten ari diren Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioen garapena ikusita.

Bakea negoziatzeko goi-bileraren lehen saioa amaitu ondoren jakitera eman dutenez, Irango jatorria duen petrolioa eta beste produktu batzuk ekoitzi, entregatu eta saltzea baimenduta egongo da abuztuaren 21era arte.

"Suitzan abian diren elkarrizketa produktiboen bidetik, Iranek konpromisoa hartu du Ormuzeko itsasartean joan-etorri libre eta irekia izateko, eta Energia Atomikorako Nazioarteko Erakundeko (IAEA) ikuskatzaileak bere herrialdera sartzen uzteko. Testuinguru horretan, AEBko Altxorrak 60 eguneko aldi baterako lizentzia orokorra eman du Irango petrolioa ekoitzi, entregatu eta saltzeko", adierazi du Scott Bessent AEBkok Altxorraren idazkariak sare sozialetan.

Erabaki onek erakusten du Washingtonek eta Teheranek aurrerapausoak eman dituztela euren euren negoziazioetan, Ormuzeko itsasartea berriro ireki ondoren. Izan ere, azken egunetan zenbait ontzi bertatik zirkulatzen hasi dira, horietako batzuk Irango banderarekin.

Pakistanek eta Qatarrek, Estatu Batuek eta Iranek Burgenstocken (Suitza) irekitako negoziazioetan bitartekari lanetan ari diren herrialdeek, adierazi dutenez, lehen saioa "giro positiboan egin da" eta "aurrerapauso pozgarriak" izan dira.

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