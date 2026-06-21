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Trumpen mehatxu berrien ostean, Iranek negoziazioak eten dituela AEBrekin iragarri du, baina Qatarrek dio aurrera jarraitzen dutela

JD Vance AEBko presidenteordea ari da bilera hauetan AEB ordezkatzen eta Trumpek ezer esan aurretik, elkarrizketetan "aurrerapauso handiak" eman dituztela adierazi du. 

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Abbas Araghchi Irango atzerri ministroa Suitzan. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

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Iranek eten egin ditu AEBrekin Suitzan hasiak zituen elkarrizketak, Donald Trump AEBko presidenteak Errepublika Islamikoaren aurka egindako mehatxu berrien ostean, IRNA agentziak jakinarazi duenez.

"Irango Errepublika Islamikoaren ordezkaritzak negoziazio lekua utzi du", iragarri du Irango Gobernuaren hedabide ofizialak, eta azaldu du erabakiak Trumpen mehatxuei erantzuten diela. 

Suitzan, Bürgenstock hirian ari dira bilerak egiten. IRNAren arabera, Irango ordezkaritzak eten egin ditu AEBrekiko elkarrizketak eta negoziazio-egoitzatik alde egin dute Qatarreko bitartekaritzarekin bilera egin ondoren.

"Hizbullahren jokabidea eragozten ez badu, AEBk Iranen aurkako erasoei indar handiz berrekingo" diela ohartarazi dio, izan ere, gaur Trumpek Irani.

Gainera, Fox Newsekin izandako elkarrizketa batean, Trumpek Irango negoziazio taldeari mehatxu egin dio esanez Iranek Ormuzeko itsasartea itxiko balu, "ez luketela herrialderik izango, ezta berera itzultzerik izango ere".

Mohamad Baqer Qalibaf Parlamentuko presidente eta Irango talde negoziatzailearen buruak garrantzia kendu die mehatxuei, eta Irango Indar Armatuak Washingtonen edozein ekintzari erantzuteko prest daudela ziurtatu du.

Irango agintariak, gainera, ohartarazi dio Washingtoni "hobe dutela euren adierazpenak zaintzea".

Dena dela, ordu batzuk beranduago, Abdulrahman al Thani Qatarreko lehen ministro eta Kanpo Arazoetako ministroak jakinarazi du Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela.

Iranen eta AEBren arteko negoziazioak gaur goizean hasi dira, herrialde bitartekariekin bilera bananduak eginez, eta, ondoren, bilera multilaterala egin dute, joan den asteazkenean sinatutako akordio-memorandumaren aplikazioan zentratuta.

JD Vance AEBko presidenteordea ari da bilera hauetan AEB ordezkatzen eta Trumpek ezer esan aurretik, elkarrizketetan "aurrerapauso handiak" eman dituztela adierazi du. 

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