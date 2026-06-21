Irán anuncia que interrumpe las negociaciones con EE. UU. tras nuevas amenazas de Trump, pero Catar dice que siguen adelante
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que representa a Estados Unidos en estas reuniones, había señalado que se han producido "grandes avances" en las conversaciones antes de que Trump se pronunciara.
Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, según ha informado la agencia IRNA.
“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” ha anunciado el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).
De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE. UU. que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.
Trump advirtió hoy a Iráns de que si no impide la actuación de su aliado libanés Hizbulá, Estados Unidos reanudará los ataques “con mucha fuerza” contra Irán.
Además en una entrevista con Fox News Trump ha advertido a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.
El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán Mohamad Baqer Qalibaf ha restado importancia a las amenazas y ha asegurado que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.
El dirigente iraní ha advertido además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.
Sin embargo, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Abdulrahman al Thani, ha informado posteriormente de que las conversaciones entre las delegaciones Estados Unidos e Irán siguen adelante.
Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron esta mañana con reuniones separadas con los países mediadores y posteriormente un encuentro multilateral centradas en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano como exige Teherán.
El vicepresidente estadounidense JD Vance que encabeza la delegación de su país había informado antes de las amenazas de Trump de “grandes avances” en las conversaciones.
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Responsabilizan a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, así como las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano. Ante esta situación, el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, ha viajado a Suiza para reclamar a EE. UU. el cumplimiento del memorando de paz.
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