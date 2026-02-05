EE. UU
Trump evita hablar de su sucesor y destaca que tanto Vance como Rubio son "fantásticos"

Trump ha esquivado pronunciarse sobre su relevo en la Casa Blanca, pero ha ensalzado a JD Vance y Marco Rubio y sugiere que serían un tándem difícil de batir.
nited States President DONALD J TRUMP makes a statement as he displays a signed Executive Order in the Oval Office of the White House in Washington, D.C.
Trump, en una imagen de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek ez du bere ondorengoaz hitz egin nahi izan, eta nabarmendu du Vance eta Rubio "zoragarriak" direla
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declinado pronunciarse sobre un posible candidato republicano a su sucesión al frente de la Casa Blanca una vez termine su mandato. No obstante, ha resaltado que tanto el vicepresidente como el secretario de Estado, JD Vance y Marco Rubio, respectivamente, son "fantásticos".

"No quiero entrar en esto. Aún nos quedan tres años. Tengo a dos personas que están haciendo un gran trabajo y no quiero que haya una disputa o, no quiero usar la palabra pelea, porque no sería una pelea", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC.

Para Trump, ambos son "fantásticos", aunque ha resaltado que "uno de ellos es un poco más diplomático que el otro". "Creo que ambos tienen una inteligencia muy elevada".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "ambos son muy capaces" y ha agregado que "una combinación de JD y Marco sería muy difícil de derrotar", en aparente referencia a que compongan el tándem republicano en las elecciones de 2028. "Nunca se sabe en política. Dicen que en la era de Trump nunca se sabe", ha zanjado.

Trump se encuentra inmerso en su segundo mandato al frente de Estados Unidos, tras ser el inquilino de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 y ser derrotado en las elecciones de 2020 por el demócrata Joe Biden. Así, este es su último mandato, según la Constitución, si bien personas de su círculo han insinuado que podrían buscar vías para un tercer mandato.

