Trumpek ez du bere ondorengoaz hitz egin nahi izan, eta nabarmendu du Vance eta Rubio "zoragarriak" direla

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zurian bere ordezkoari buruz ez du iritzirik eman nahi izan, eta JD Vancen eta Marco Rubioren lana goraipatu ditu.

nited States President DONALD J TRUMP makes a statement as he displays a signed Executive Order in the Oval Office of the White House in Washington, D.C.
Trump, EFEren artxiboko irudi batean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ez du iritzirik eman Etxe Zurian bere ondorengoa nor izan den galdetu diotenean. Hala ere, bai presidenteordea bai Estatu idazkaria, JD Vance eta Marco Rubio, hurrenez hurren, "zoragarriak" direla azpimarratu du.

"Ez dut horretan sartu nahi. Oraindik hiru urte ditugu aurretik. Biak ari dira lan handia egiten eta ez dut liskarrik egotea nahi edo, ez dut borroka hitza erabili nahi, ez bailitzateke borroka bat izango ", esan du NBC telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean.

Trumpentzat, bai bata bai bestea "zoragarriak" dira, baina azpimarratu duenez, horietako bat "bestea baino diplomatikoagoa" da. "Uste dut oso jakintsuak direla biak".

Zentzu horretan, esan du biek gaitasuna dutela, eta gaineratu du JD eta Marcoren arteko tandema errepublikanoa “oso zaila izango litzatekeela 

