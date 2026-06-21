Comienzan las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán, con el foco en Líbano, el estrecho de Ormuz y la cuestión nuclear

Todo está preparado para el inicio de las conversaciones de paz que reunirán en las próximas horas en Ginebra a representantes de Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán y Catar. Las delegaciones llegan a la cita con el objetivo de avanzar en dos asuntos clave: la consolidación del alto el fuego en Líbano y la cuestión nuclear iraní.

Teherán reclama garantías de que se cumplirán todas las condiciones del acuerdo provisional para poner fin a la guerra, mientras persisten las discrepancias sobre la retirada israelí del territorio libanés y la situación en el estrecho de Ormuz.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó este domingo a Suiza para iniciar la primera ronda de negociaciones de paz con Irán sobre la base del memorando de entendimiento suscrito por ambas partes el miércoles, 17 de junio, con el objetivo de poner término a cuatro meses de guerra.



La delegación del vicepresidente norteamericano también incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes ya se encontraban en Suiza este fin de semana.

En la tarde noche del sábado arribó también a Suiza la delegación iraní, encabezada por el jefe negociador y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que también figura el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí.

Junto a los anfitriones suizos, participan como mediadores en las negociaciones delegaciones de alto nivel de los mediadores Catar y Pakistán: en este último caso, han viajado hacia Suiza el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

Washington y Teherán han firmado esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.



Inicialmente se esperaba que las negociaciones en Bürgenstock comenzaran el viernes, aunque Irán las suspendió ese día tras los ataques israelíes en el sur de Líbano.