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AEBren eta Iranen arteko bake-negoziazioak abian dira, Libanon, Ormuzko itsasartean eta garapen nuklearrean arreta jarrita

Negoziazioak ostiralean hastea espero zen, baina Iranek bertan behera utzi zituen egun horretan, Israelek Libanoko hegoaldean egindako erasoen ondorioz. Teheranek, behin-behineko akordioa osorik betetzeko eskatu du, gerrari amaiera emateko.

BUERGENSTOCK (Switzerland), 21/06/2026.- A view in to the Media Centre in the Tennis Hall of the Buergenstock resort in Obbuergen, Switzerland, 21 June 2026. After the signing of a framework agreement on peace in France this week the delegations of the USA and Iran meet at the Buergenstock resort to discuss further details and technical issues. (Tenis, Francia, Suiza) EFE/EPA/URS FLUEELER

AEBk eta Iranek bake-negoziazioak izango dituzten lekua. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Dena prest dago datozen orduotan Genevan AEBko eta Irango ordezkariak bilduko dituzten bake-elkarrizketak hasteko, Pakistanen eta Qatarren bitartekaritzarekin. Ordezkaritzak hitzordura iritsi dira bi gai nagusitan aurrera egiteko helburuarekin: Libanon su-etena bermatzea eta Irango garapen nuklearra jorratzea. 

Azken orduotan, Israelek eraso armatuekin jarraitu du Libano hegoaldean, eta Ormuzko itsasartea itxita dagoela iragarri du Iranek. Testuinguru horretan, gerrari amaiera emateko behin-behineko akordioa oso-osorik betetzeko eskatu du Teheranek. 

JD Vance, AEBko presidenteordea, igande honetan iritsi da Suitzara, Iranekin bake-negoziazioen lehen txanda hasteko, asteazkenean, ekainak 17, bi aldeek sinatutako behin-behineko akordioa oinarri hartuta, lau hilabetez luzatutako gerrari amaiera emateko helburuarekin.

AEBko presidenteordearen ordezkaritzak Steve Witkoff ordezkari berezia eta Jared Kushner Donald Trump presidentearen suhia ere hartuko ditu.

Larunbat arratsaldean, Irango ordezkaritza ere iritsi zen Suitzara, Mohamad Baqer Qalibaf Parlamentuko presidente eta bake-elkarrizketen arduraduna buru zela, Abas Araqchi Kanpo Arazoetako ministroarekin batera.

Qatar eta Pakistan herrialdeetako ordezkariek ere negoziazioetan parte hartzen dute, bitartekari gisa: azken kasu horretan, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroa eta Asim Munir Estatu Nagusiko mariskala joan dira Suitzara.

Washingtonek eta Teheranek elkar ulertzeko behin-behineko akordio bat sinatu dute aste honetan. Horrek 60 eguneko epea finkatzen du otsailaren 28an hasitako gerrari amaiera emango dion azken akordio bat lortzeko.

Hasiera batean, Bürgenstockeko negoziazioak ostiralean hastea espero zen, baina Iranek bertan behera utzi zituen egun horretan, Israelek Libano hegoaldean egindako erasoenondorioz.

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