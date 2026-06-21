Trump exige a Irán que no "cause problemas" en Líbano o EE. UU. reanudará los ataques
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este domingo a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.
El mensaje de Trump, lanzado a través de su red Truth Social, se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El presidente estadounidense ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20 % del petróleo". "Podriamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.
Altos funcionarios de Irán y de Estados Unidos han llegado hoy un balneario suizo para formalizar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y consolidar el memorandum para la paz alcanzado la semana pasada para poner fin a la guerra entre ambos países. El encuentro se da en medio de una escalada de los combates en el Líbano que amenaza con descarrilar el pacto.
"Grandes avances", según Vance
Allí, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha informado de que se han registrado "grandes avances". "Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones", ha indicado en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como mediadores.
Vance ha señalado que la jornada de hoy representa el comienzo de una "negociación técnica" que "no resolverá todas las discrepancias, pero nos permitirá sentarnos juntos, en realidad por primera vez en la historia, para determinar qué es lo más importante para las partes". El objetivo fijado por el presidente Trump, ha añadido, es "pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní".
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Inicialmente se esperaba que las negociaciones en Bürgenstock comenzaran el viernes, aunque Irán las suspendió ese día tras los ataques israelíes en el sur de Líbano. Teherán reclama garantías de que se cumplirán todas las condiciones del acuerdo provisional para poner fin a la guerra.
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Responsabilizan a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, así como las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano. Ante esta situación, el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, ha viajado a Suiza para reclamar a EE. UU. el cumplimiento del memorando de paz.
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No obstante, de momento, sobre el terreno la realidad es completamente diferente: al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano.
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