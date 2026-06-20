Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en sur del Líbano
Las Fuerzas Armadas iraníes han anunciado este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizan a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informa la agencia IRNA.
"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", ha declarado en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.
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