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Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en sur del Líbano

Responsabilizan a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, así como las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano.
(Foto de ARCHIVO) March 13, 2026, Taichung, Taiwan: A magnified image of a map through a handheld magnifying glass depicts the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman. Europa Press/Contacto/Andre M. Chang 13/3/2026
Estrecho de Ormuz. Foto de archivo: Europa Press
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Agencias | EITB

Última actualización

Las Fuerzas Armadas iraníes han anunciado este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizan a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informa la agencia IRNA.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", ha declarado en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

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