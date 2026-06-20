Iranek Ormuzko itsasartea itxi du, Israelek Libano hegoaldean egindako erasoengatik
Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko akordioa urratzea leporatu dio AEBri, baita Israelek Libanoko hegoaldean behin eta berriz su-etena urratu izanaren erantzukizuna ere.
Ormuzko itsasartea itxi dutela iragarri dute Irango Indar Armatuek larunbat arratsaldean, Israelek Libano hegoaldean erasoak egin dituelako. Horren harian, Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko akordioa urratzea leporatu diote AEBri, IRNA agentziak jakitera eman duenez.
"AEBk gerrari amaiera emateko akordioaren lehen puntua ez dutela betetzen eta argi eta garbi urratzen dutela ikusita, eta erregimen sionistak Libanoko hegoaldean su-etenaren etengabeko urraketei erantzunez (...), Ormuzko itsasartea ontzien joan-etorrirako itxita dagoela iragarri nahi dugu", adierazi du Irango Armadako agintari nagusi Khatam al Anbiya Irango Islamiar Errepublikaren kuartel nagusiak ohar batean.
Ormuzko itsasartearen itxiera lehen urratsa da "etsaiari konpromisoak urratzeagatik emandako erantzunean", AEB aipatuz, bere aliatu Israelek Libano hegoaldean egindako eraso armatuak ez gelditzeagatik.
"Erasoak jarraitzen badu, etsaia bere betebeharrak betetzera behartzeko neurri gehiago planifikatu eta gauzatuko dira", ohartarazi du Irango Indar Armatuen aginte bateratu nagusiak. Gainera, Libanon ehunka mila pertsona hil eta lekualdatzera behartu dituztela salatu du.
Ormuzko itsasarte estrategikoaren itxiera Iranek eta AEBk Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko behin-behineko akordioa sinatu eta ia astebetera gertatu da. 14 puntuko akordioak 60 egun ematen zizkien aldeei beste atal batzuk negoziatzeko. AEBk eta Israelek Irango Islamiar Errepublikaren aurka egindako ofentsiba otsailaren 28an hasi zen.
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