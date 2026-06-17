Hauek dira Iranek eta Estatu Batuek adostutako akordioak jasotzen dituen 14 puntuak
Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko eta Ormuzeko itsasartea desblokeatzeko Iranekin lortu duen akordioaren xehetasunak plazaratu dituzte Estatu Batuek. Ostiralean Suitzan sinatuko den akordioak atzeratu egiten ditu eztabaidagai delikatuenak, hala nola, programa nuklearraren garapena.
Estatu Batuetako Gobernuak, gerrari amaiera eman eta Ormuzeko itsasartea desblokeatzea helburu hartuta, Iranekin lortu duen akordioaren testu osoa zabaldu du asteazken honetan. Etxe Zuriko goi funtzionario batek akordioa irakurri die hainbat hedabideri, puntuz puntu.
Testuak 14 puntu ditu eta bi herrialdeen artean dauden gai arantzatsuenen negoziazioa, hala nola, Irango programa nuklearraren murrizketa, atzeratu egiten du. Horrez gainera, ostiralean Suitzan Ulermen Memorandum hau sinatzen denetik, 60 eguneko negoziazio aldia ezartzen du, behin betiko adostasuna lortu ahal izateko.
Hauek dira zehatz mehatz adostasunaren 14 puntuak:
- Irango Errepublika Islamikoak eta Ameriketako Estatu Batuek, egungo gerran dituzten aliatuekin batera, Elkar Ulertze Memorandum hau sinatzean, gerraren berehalako eta etengabeko amaiera deklaratzen dute fronte guztietan, Libano barne, eta aurrerantzean haien artean ekintza etsaikorrik ez hasteko konpromisoa hartzen dute; beraz, ez dute bestearen aurkako mehatxurik edo indarraren erabilerarik egingo. Azken akordioak artikulu honetako eta gainerako artikuluetako xedapenak berretsiko ditu.
- Iranek eta AEBk bakoitzaren subiranotasuna eta lurralde osotasuna errespetatzeko konpromisoa hartzen dute, baita bestearen barne aferetan ez oztopatzekoa ere.
- Iranek eta AEBk gehienez ere 60 eguneko epean negoziatzeko eta azken akordio batera iristeko konpromisoa hartzen dute. Epe hori luzatu egin daiteke bi aldeen adostasunez.
- Ulermen Memorandum hau sinatu eta berehala, AEBek Ormuz itsasarteko blokeoa altxatuko du, eta Iranen kontrako interferentzia edo oztoporik ez sortzea bermatuko du. Itsas zirkulazio osoa berrezarriko du, gehienez ere 30 eguneko epean. Era berean, behin betiko akordioa sinatu eta 30 eguneko epean inguruko eremuetatik indar armatuak erretiratzeko konpromisoa hartu du.
- Memorandum hori sinatu ondoren, Iranek neurriak hartuko ditu Pertsiar Golkotik Omango Badiara eta alderantziz doazen merkataritza-ontzien mugimendua 30 eguneko epean berriro has dadin, gerraren aurreko bolumenera iritsi arte. Horretarako, kontuan hartuko du oztopo teknikoak kentzeko eta minak neutralizatzeko beharra.
- Estatu Batuek, bere eskualdeko bazkideekin batera, Iranen birgaitze eta garapen ekonomikorako bi aldeek adostutako plan integral bat sortzeko konpromisoa hartzen dute, 300.000 milioi dolarreko finantziazioa ziurtatuz. Plan hori ezartzeko mekanismoa azken akordioaren parte izango da, eta 60 eguneko epean formulatuko da.
- AEBk gaur egun Irani eragiten dioten mota guztietako zigorrak bertan behera uzteko konpromisoa hartu du, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren eta Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziako (AIEA) Gobernadoreen Batzordearen ebazpenak barne; baita Estatu Batuen aldebakarreko zigor guztiak ere, lehen mailakoak zein bigarren mailakoak. Egutegi bat egingo da azken akordioaren parte gisa.
- Iranek berretsi du ez duela inoiz arma nuklearrik ekoiztuko. Bi aldeek adostu dutenez, material aberastuaren eta gainerako elementu nuklear guztien kokapenari behar bezala helduko diote azken akordio batean. Azken akordioak artikulu honetako xedapenak berretsiko ditu.
- Azken akordioaren zain, bi aldeek statu quo-ari eutsiko diote: Iranek bere programa nuklearraren inguruko statu quo-ari eutsiko dio. AEBk ez dio zigor berririk ezarriko Irani, eta ez ditu eskualdean dituen indarrak ugarituko.
- Estatu Batuek konpromisoa hartzen dute, Memorandum hau sinatu eta berehala eta zigorrak kendu arte, Estatu Batuetako Merkataritza Sailak salbuespenak egiteko Irango petrolio gordinaren, produktu petrokimikoen eta horien eratorrien esportazioetan, eta horiekin lotutako zerbitzu guztietan, bankuak, aseguruak, garraioa eta antzekoak barne.
- AEBk izoztuta dauden Iranen funts eta aktibo guztiak askatzeko konpromisoa hartzen du. Funts horiek, jatorrizko kontuan egon edo transferituak izan, Irango Islamiar Errepublikako Banku Zentralak izendatutako edozein onuraduni ordaintzeko eta erabiltzeko guztiz eskuragarri egongo dira. AEBk horretarako behar diren lizentzia eta baimen guztiak emateko konpromisoa hartzen du.
- Bi aldeek hitzarmen hau behar bezala aplikatzen dela eta etorkizunean harekiko konpromisoa betetzen dela egiaztatzeko aplikazio-mekanismo bat ezartzea adostu dute.
- Ulermen Memorandum hau sinatu ondoren, haren 4., 5., 10. eta 11. artikuluak aplikatzen hasteari buruzko bermeak jasota eta neurriak ezartzen jarraitu ondoren, Iranek eta Estatu Batuek negoziazioak hasiko dituzte azken akordio batera iristeko, gainerako puntuetan arreta jarrita.
- Azken akordioa NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpen lotesle baten bidez onartuko dute.
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