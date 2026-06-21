Iranek Libanon "arazoak" sortzen baditu, AEBk erasoei berrekingo diela ohartarazi du Trumpek
Irango eta Ameriketako Estatu Batuetako goi-funtzionario talde bat Suitzako bainuetxe batean elkartuta dago, Teherango programa nuklearrari eta joan den astean adostutako bakerako memorandumari buruz hitz egiteko.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak ohartarazpen zuzena egin dio Irani: Libanon "arazoak" sortzeari uzten ez badiote soldadu irandarrek, AEBko soldaduek erasoei berrekingo diete berehala.
Truth Social sare sozialean zabaldutako mezu batean hitz egin du Trumpek, Irango eta Estatu Batuetako negoziazio talde bana Burgenstocken (Suitza) bilduta dagoen bitartean, Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko.
Presidente estatubatuarraren hitzetan, bera izan daiteke Ormuzko itsasarteko "aingeru guardakoa" eta bere esku gera daiteke handik igarotzen den "petrolio kopuru osoaren % 20". "Beharko balitz, itsasartearen kontrola har genezake. Nahiko banu, herrialde osoa suntsitu nezake. Eta akordio batera iritsiko ez balira, guk ezarriko ditugu bidesariak", azaldu du.
Suitzako bainuetxe batean daude bilduta negoziatzaileak. Hitzorduaren helburua da joan den astean AEBk eta Iranek adostutako bakerako memorandumean aurrera egitea.
Bien bitartean, Libanon erasoek ez dute etenik, eta horrek, erabat baldintzatzen ditu elkarrizketak.
"Aurrerapauso handiak", Vanceren arabera
Besteak beste, Suitzan dira JD Vance AEBko presidenteordea eta Shehbaz Sharif eta Mohamed bin Abdulrahman, Pakistango eta Qatarreko lehen ministroak, hurrenez hurren.
Goizean elkarrekin egin duten agerraldian, Vancek adierazi du "aurrerapauso handiak" eman dituztela. "Azken orduotan aurrerapauso handiak lortu ditugu eta bide horretan jarraitzea espero dut", esan du Vancek.
Presidenteorde estatubatuarrak argi utzi nahi izan du "negoziazio teknikoaren" hasiera izan dela Suitzakoa, eta aitortu du desadostasun nagusiak "bideratzea" ez dela posible izango. "Halere, historian lehen aldiz, elkarren ondoan esertzea ahalbidetuko digu, alde bakoitzaren interes nagusiak ezagutzeko", esan du.
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