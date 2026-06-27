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AEBk Iran bonbardatu du, Ormuzko itsasartean itsasontzi batek erasoa jaso ostean

AEBk drone eta misil biltegien aurka egindako erasoek, beraz, arriskuan jarri dute itsasartea berriro irekitzeko akordioa, eta bake prozesuari buruzko negoziazioek kolokan jarraitzen dute.

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Un carguero en el golfo Pérsico, frente a las costas de Irán. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
18:00 - 20:00

Itsasontzi bat Persiar golkoan, Irango kostaldean. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBk Irango helburu militarrak bonbardatu ditu gaur, Teheranek Ormuzko itsasartean kargaontzi baten aurka ostegunean egindako erasoari erantzuteko. Komando Zentralaren (Centcom) arabera, bonbardaketek droneen biltegiak, misilak eta radar instalazioak jo dituzte, Ormuzko itsasartea berriro zabaltzeko negoziazioak egiten ari direnean.

Washingtonen esanetan, Irango erasoaldiak itsasartean nabigatzeko akordioa urratu du; izan ere, Donald Trump presidenteak "zentzugabekeriatzat" jo zuen kargaontziari egindako erasoa.

Bestalde, Irango Guardia Iraultzaileak esan du Ekialde Hurbilean AEBk dituen baseen aurkako erasoak egin dituela, baina ez du erasoaren kokapena zehaztu. Horrekin batera, Teheranek aldez aurretik ohartarazi zuen edozein ontziren aurka egingo zuela, betiere Omanen zehar ibilbide alternatiboak erabiltzen bazituzten.

Eskalada militar honek, beraz, eskualdean irekitako prozesu diplomatikoa mehatxatu du berriro, eta tentsioa areagotu du munduko merkataritza bide nagusienean.

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