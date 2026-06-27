Estados Unidos ha bombardeado durante esta madrugada objetivos militares en Irán, en respuesta al ataque lanzado por Teherán contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz el pasado jueves. Según el Comando Central (Centcom), los bombardeos han alcanzado almacenes de drones, misiles e instalaciones de radar, en un momento en el que ambos países habían acordado la reapertura de esta estratégica ruta marítima.

Washington sostiene que la ofensiva iraní ha supuesto la vulneración del acuerdo para la navegación por el estrecho. Y es que el presidente americano Donald Trump ya calificó el ataque al carguero como un "sinsentido".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber respondido atacando posiciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, aunque sin concretar su ubicación. Teherán ya había advertido previamente que actuaría contra cualquier embarcación que utilizara rutas alternativas por Omán.

La nueva escalada militar amenaza, el proceso diplomático abierto en la región, e incrementa la tensión en una de las principales vías comerciales del mundo.