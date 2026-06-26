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Israel y el Líbano alcanzan un acuerdo marco de paz con mediación de Estados Unidos

Benjamín Netanyahu ha anunciado que, tras las negociaciones y el acuerdo alcanzado en Washington, las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas. Hezbollah no ha aceptado el acuerdo.
June 18, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Israeli artillery shelling has continued for the fourth consecutive day targeting the outskirts of Kfartebnit and the Ali al-Taher area in southern Lebanon, amid escalating tensions along the border region. Hezbollah stated in an official statement that Israeli forces have been attempting to advance toward Kfartebnit from multiple axes, supported by heavy artillery fire and intensified aerial surveillance, adding that its fighters have repelled these attempts using missiles, drones, and other weapons, claiming losses among Israeli forces...On the other hand, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said via X that Israeli forces are operating within a so-called A?â‚¬L“security zoneA?â‚¬Ât in southern Lebanon, approximately 10 kilometers inside Lebanese territory, stating that the military continues its operations to eliminate threats and enhance security for northern Israeli residents. Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay 18/6/2026
Bombardeos en Líbano. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Israelek eta Libanok bake akordioa lortu dute Estatu Batuen bitartekaritzarekin
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Agencias | EITB

Última actualización

Delegaciones de los gobiernos de Israel y el Líbano han alcanzado este viernes un acuerdo marco de paz para iniciar conversaciones formales de cooperación a lo largo de las negociaciones que están manteniendo en Washington, con Estados Unidos como mediador.  

El acuerdo ha sido anunciado por el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio. En sus palabras, este acuerdo establecerá "una paz y seguridad duraderas" en la región. No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense ha advertido de que "llevará mucho trabajo y algo de tiempo" devolver a los dos países a la situación anterior al conflicto y que "sólo se ha dado el primer paso".

En el marco de este acuerdo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

"Estamos permitiendo que el Ejército libanés se organice para tomar territorio. Estamos desarrollando dos zonas piloto, ambas por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel", ha dicho en un mensaje pregrabado. Uno de ellos, aseguró, fuera de la "zona de seguridad", al sur del río Litani, y el otro al norte de este río y dentro de la franja ocupada por Israel.

No obstante, Hezbollah se ha mostrado en contra de este acuerdo. De hecho, los combates entre el ejército israelí y la milicia chií continúan y el acuerdo de paz obtenido entre Irán y EE. UU. no ha conseguido parar. 

De hecho, la cifra de personas fallecidas en las últimas 24 horas por ataques israelíes ha ascendido a 13. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente de ese ministerio, señaló en un comunicado que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto eleva a 4243 las personas fallecidas y a 12 186 las heridas.

En este contexto, el legislador de Hezbollah, Hassan Fadlallah, ha advertido a las autoridades libanesas que no podrán hacer cumpliar el acuerdo, "a menos que vayan a la guerra civil". El portavoz de la fuerza chií ha afirmado que Hezbollah enfrentará cualquier medida tomada por las autoridades libanesas y que la oposición será "muy seria".

 

Oriente Próximo Líbano Israel Estados Unidos Internacional

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